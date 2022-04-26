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Агент Мижигурскис: «У Рассказова были предложения из Европы»

вчера, 10:11

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, рассказал, что его клиентом интересовались европейские клубы.

Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»? Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.

Ранее сообщалось, что Рассказов мог перейти в «Венецию» в январе.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:02
Ну а почему бы нет! Сан-Марино Мальта и так далее ждут с нетерпением!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:35
Хороший игрок,немного подустал!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:58
Сейчас Рассказов мало кому интересен.
makkie
makkie
вчера в 10:52
Да-да, верим)
Чего только агент не скажет, лишь бы пропихнуть своего клиента. Тот же Кузьмичёв, который недавно ушёл из Спартака, рассказывал обратное - то уровень Рассказова крайне низкий, и никто с предложениями из Европы в клуб не приходил.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 10:23
если только чемпионаты стран постсоветского пространства
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21, ред.
Имя , имя у Европейских команд есть ???)
Или это казахстанский Тракторау и Камбайнбек .
Молдавский Поощряну и Зелёныи забору .
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