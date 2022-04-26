Агент Мижигурскис: «У Рассказова были предложения из Европы»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» , рассказал, что его клиентом интересовались европейские клубы.

Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»? Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.