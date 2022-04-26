Агент Мижигурскис: «У Рассказова были предложения из Европы»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, рассказал, что его клиентом интересовались европейские клубы.
Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»? Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.
Ранее сообщалось, что Рассказов мог перейти в «Венецию» в январе.
Чего только агент не скажет, лишь бы пропихнуть своего клиента. Тот же Кузьмичёв, который недавно ушёл из Спартака, рассказывал обратное - то уровень Рассказова крайне низкий, и никто с предложениями из Европы в клуб не приходил.
Чего только агент не скажет, лишь бы пропихнуть своего клиента. Тот же Кузьмичёв, который недавно ушёл из Спартака, рассказывал обратное - то уровень Рассказова крайне низкий, и никто с предложениями из Европы в клуб не приходил.
Или это казахстанский Тракторау и Камбайнбек .
Молдавский Поощряну и Зелёныи забору .
Или это казахстанский Тракторау и Камбайнбек .
Молдавский Поощряну и Зелёныи забору .