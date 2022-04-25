Газизов: «В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что башкирский клуб хочет выручить 10-12 млн евро с продажи нападающего .

Суммы не соответствуют действительности, это выдумка. На сегодняшний день в «Уфу» не поступали денежные предложения по покупке Агаларова. Много раз говорил, что наш клуб никогда не завышает цены на футболистов, не препятствует переходу, если предложение устраивает «Уфу» и игрока или тренера.