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Газизов: «В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова»

вчера, 11:34

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что башкирский клуб хочет выручить 10-12 млн евро с продажи нападающего Гамида Агаларова.

Суммы не соответствуют действительности, это выдумка. На сегодняшний день в «Уфу» не поступали денежные предложения по покупке Агаларова. Много раз говорил, что наш клуб никогда не завышает цены на футболистов, не препятствует переходу, если предложение устраивает «Уфу» и игрока или тренера.

Может ли Агаларов остаться в «Уфе» на следующий сезон? Сейчас сложно что-то говорить. Все зависит от ситуации, в которой мы будем по окончании чемпионата. Сегодня у нас у всех одна задача — сохранить прописку в РПЛ, команда будет делать все возможное, чтобы достойно завершить сезон.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:21
Хитрый башкир набивает цену
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:29
"В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова"

Я правильно понимаю, что предложения поступают не в Уфу, а лично хитрому башкиру?
Или я понимаю неправильно и в Уфу поступают не денежные предложение, а варианты натурального обмена - на блок сигарет, айфон или мешок гречки?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:49
у кого нет напов? только если у Краснодара, но станут ли они переплачивать скорее всего нет
Futurista
Futurista
вчера в 13:13
Предлагали два мешка картошки...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:50
Хоть сохранит Уфа Место в РПЛ, хоть нет, все равно Агаларов уедет в более статусный клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:34
Не факт, что он заиграет в атакующей команде...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:33
Если Уфа вылетит игрока купят гораздо дешевле.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:04
Просто Зенит ещё не скопил 50.000 рублей)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:00
Если говорить про Агаларова, конечно, его сезон восхищает. Классический форвард не только с отличным чутьем, но с отличным завершением, потому что многие его голы забиты из полумоментов.

Почему его не хватают, несмотря на то, что это определенно лучший страйкер (финишер) РПЛ, тоже можно сказать, всё-таки это именно финишер, а, если посмотреть, как играют сейчас большинство форвардов, то тот же Дзюба в "Зените" 4/5 времени занимается распасовкой. В ПСЖ вообще Икарди, тоже чистому финишеру, не дали шансов почти, потому что Ней и Мбаппе любят забивать из глубины и он им не нужен.

Я думаю, что команды будут ждать второго сезона, или, если "Уфа" вылетит, взять подешевле. Хотя на месте "Зенита" можно было доплатить и взять Агаларова, а не деревянного Сергеева. Они играют на одной позиции, только Сергеев забил свои 39 мячей в ФНЛ, стоя в центре штрафной и тупо добивая мячи с пяти метров в пустые ворота за счет тотального класса КС, а Агаларов топово выбирает позицию и топово финиширует. Что могло впечатлить в Сергееве, вообще непонятно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:55
Весной деньги осенью Агаларов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:48
Слишком много хотят.
Брулин
Брулин
вчера в 11:37
«Уфа» хочет получить 10-12 млн евро за Агаларова (Metaratings.ru)
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