Газизов: «В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что башкирский клуб хочет выручить 10-12 млн евро с продажи нападающего Гамида Агаларова.
Суммы не соответствуют действительности, это выдумка. На сегодняшний день в «Уфу» не поступали денежные предложения по покупке Агаларова. Много раз говорил, что наш клуб никогда не завышает цены на футболистов, не препятствует переходу, если предложение устраивает «Уфу» и игрока или тренера.
Может ли Агаларов остаться в «Уфе» на следующий сезон? Сейчас сложно что-то говорить. Все зависит от ситуации, в которой мы будем по окончании чемпионата. Сегодня у нас у всех одна задача — сохранить прописку в РПЛ, команда будет делать все возможное, чтобы достойно завершить сезон.
Почему его не хватают, несмотря на то, что это определенно лучший страйкер (финишер) РПЛ, тоже можно сказать, всё-таки это именно финишер, а, если посмотреть, как играют сейчас большинство форвардов, то тот же Дзюба в "Зените" 4/5 времени занимается распасовкой. В ПСЖ вообще Икарди, тоже чистому финишеру, не дали шансов почти, потому что Ней и Мбаппе любят забивать из глубины и он им не нужен.
Я думаю, что команды будут ждать второго сезона, или, если "Уфа" вылетит, взять подешевле. Хотя на месте "Зенита" можно было доплатить и взять Агаларова, а не деревянного Сергеева. Они играют на одной позиции, только Сергеев забил свои 39 мячей в ФНЛ, стоя в центре штрафной и тупо добивая мячи с пяти метров в пустые ворота за счет тотального класса КС, а Агаларов топово выбирает позицию и топово финиширует. Что могло впечатлить в Сергееве, вообще непонятно.
Почему его не хватают, несмотря на то, что это определенно лучший страйкер (финишер) РПЛ, тоже можно сказать, всё-таки это именно финишер, а, если посмотреть, как играют сейчас большинство форвардов, то тот же Дзюба в "Зените" 4/5 времени занимается распасовкой. В ПСЖ вообще Икарди, тоже чистому финишеру, не дали шансов почти, потому что Ней и Мбаппе любят забивать из глубины и он им не нужен.
Я думаю, что команды будут ждать второго сезона, или, если "Уфа" вылетит, взять подешевле. Хотя на месте "Зенита" можно было доплатить и взять Агаларова, а не деревянного Сергеева. Они играют на одной позиции, только Сергеев забил свои 39 мячей в ФНЛ, стоя в центре штрафной и тупо добивая мячи с пяти метров в пустые ворота за счет тотального класса КС, а Агаларов топово выбирает позицию и топово финиширует. Что могло впечатлить в Сергееве, вообще непонятно.