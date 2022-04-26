Рианчо: «Федун — настоящий мужчина. Он не хочет убегать из „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна, который заявил, что продолжит руководить клубом, несмотря на финансовый кризис.
«Спартак» под руководством Федуна добился успехов в Российской Премьер-Лиге и очень достойно выступал в Европе. Я считаю, что решение о продаже клуба должно быть личным. Стоит отметить, что Федун в эти непростые для команды моменты хочет сохранить свое лицо и остаться впереди. Он ведет себя как настоящий мужчина и капитан корабля, не желая покидать команду.
Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — часть его жизни, и он не хочет убегать в такой тяжелый период. Желаю ему всего наилучшего и уверен, что «Спартак» вернется из рук Федуна на высший уровень в РПЛ.
Был полковником Федун-
тридцать лет камлал с амвона,
а теперь он лишь свистун
алекперовского схрона.
Был полковником Федун-
тридцать лет камлал с амвона,
а теперь он лишь свистун
алекперовского схрона.