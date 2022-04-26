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Рианчо: «Федун — настоящий мужчина. Он не хочет убегать из „Спартака“»

вчера, 15:56

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна, который заявил, что продолжит руководить клубом, несмотря на финансовый кризис.

«Спартак» под руководством Федуна добился успехов в Российской Премьер-Лиге и очень достойно выступал в Европе. Я считаю, что решение о продаже клуба должно быть личным. Стоит отметить, что Федун в эти непростые для команды моменты хочет сохранить свое лицо и остаться впереди. Он ведет себя как настоящий мужчина и капитан корабля, не желая покидать команду.

Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — часть его жизни, и он не хочет убегать в такой тяжелый период. Желаю ему всего наилучшего и уверен, что «Спартак» вернется из рук Федуна на высший уровень в РПЛ.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:47
Правильно. Нужно довести дело до конца
t272nm
t272nm
вчера в 20:01
ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям! :)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:52
Настоящим мужчинам военная форма к лицу!

Был полковником Федун-
тридцать лет камлал с амвона,
а теперь он лишь свистун
алекперовского схрона.
6uh6ua4k3xr3
6uh6ua4k3xr3
вчера в 17:19
Не разделяю его мнение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:06
Ну да, лучше стать нищим...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:48
Роль Рианчо в истории спартака очень велика, он каждый день делает собственные умозаключения.
санек002
санек002
вчера в 16:29
пока федун в спартаке команда никогда не выиграет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:16
Федуну дали пожизненное руководство клубом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:08
Убегать??? От кого???Смысл??? Он просто плохо бегает ....возраст не юный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:05
Не к добру чего то леню расхваливают!Ждем 41а от Заремы
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:04
Рианчо всегда был клоуном.
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