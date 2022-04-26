Игонин: «Чемпионская гонка ещё существует. Хочется, чтобы она продолжалась»

Бывший футболист «Зенита» высказался о ситуации с чемпионской гонкой в РПЛ .

Чемпионская гонка еще существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась.

Реально ли, что «Зенит» может упустить чемпионство? Все реально. Понятно, что «Зенит» фаворит, он доминирует в российском футболе, но на сегодняшний день команда еще не стала чемпионом.