Игонин: «Чемпионская гонка ещё существует. Хочется, чтобы она продолжалась»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о ситуации с чемпионской гонкой в РПЛ.
Чемпионская гонка еще существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась.
Реально ли, что «Зенит» может упустить чемпионство? Все реально. Понятно, что «Зенит» фаворит, он доминирует в российском футболе, но на сегодняшний день команда еще не стала чемпионом.
Итого, питерцам нужно набрать ещё 6 очков, чтобы оформить чемпионство.
И это при условии, что Динамо не потеряет ничего.
Теоретически наши могут оформить золото уже в следующем туре...
Итого, питерцам нужно набрать ещё 6 очков, чтобы оформить чемпионство.
И это при условии, что Динамо не потеряет ничего.
Теоретически наши могут оформить золото уже в следующем туре...