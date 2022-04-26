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Игонин: «Чемпионская гонка ещё существует. Хочется, чтобы она продолжалась»

вчера, 12:31

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о ситуации с чемпионской гонкой в РПЛ.

Чемпионская гонка еще существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась.

Реально ли, что «Зенит» может упустить чемпионство? Все реально. Понятно, что «Зенит» фаворит, он доминирует в российском футболе, но на сегодняшний день команда еще не стала чемпионом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:01
а Игонин ещё депутат или уже нет?
1 984
1 984
вчера в 13:40
Хочется, и даже пока ещё возможно... но...
drug01
drug01
вчера в 13:29
Скоро всё закончится..
beefs
beefs
вчера в 13:11
Очень хочется, но....
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:46
Только в теории
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:46
Это в теории
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
За 4 тура Динамо может набрать 12 очков. Сейчас отрыв 6, равенство очков делает чемпионами Зенит.
Итого, питерцам нужно набрать ещё 6 очков, чтобы оформить чемпионство.
И это при условии, что Динамо не потеряет ничего.
Теоретически наши могут оформить золото уже в следующем туре...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:36
Всё станет ясно уже скоро!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Мне тоже хочется...
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