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Широков: «Федун — единственный человек, который тянет клуб почти 20 лет»

вчера, 15:16

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал заявление Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать «Спартак» и покидать Россию.

Я не слышал, чтобы «Спартак» кто-то хотел купить. Федун — единственный человек, который тянет клуб почти 20 лет, построил отличный стадион, занимается академией. Понятно, что нет результата, на который рассчитывают болельщики. Но другой кандидатуры, настолько заинтересованной в плане финансов, я особо не видел.

Болельщикам очень не нравится информационное поле вокруг клуба? Особенно заявления Заремы Салиховой? Это уже второй момент. Может, Федуну просто нужно советчика поменять, а не команду. Больше было бы позитива.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:39
Конечно, низкий поклон Федуну, что не арендовал для Спартака сельский стадион, где трава по колено. Кормилец спартаковский, епта !
112910415
112910415
вчера в 18:59
что-то не видно других желающих тратить миллионы на Спартак ...
ценить надо
STVA 1
STVA 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 16:03
За рубль))) Но не сможет и за рубль!
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:01
Чтобы не " тянуть " - надо срочно продать..
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 15:52
На дно😉🤪
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 15:46
Тянет-потянет, вытянуть не может.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
Для Ромы: федун единственный человек, который грабит граждан через свои заправки он и клуб толком содержать не может только финансирует и в основном впустую.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:33, ред.
Федун тянет "Спартак".Алекперов тянет Федуна.Зарема тянет всех...А куда она их всех тянет,как вопрошал киношный Мюллер по аналогии со "Штирлицем,идущем по коридору"???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:17
Вопрос-куда тянет?
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