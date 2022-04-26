Широков: «Федун — единственный человек, который тянет клуб почти 20 лет»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал заявление Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать «Спартак» и покидать Россию.

Я не слышал, чтобы «Спартак» кто-то хотел купить. Федун — единственный человек, который тянет клуб почти 20 лет, построил отличный стадион, занимается академией. Понятно, что нет результата, на который рассчитывают болельщики. Но другой кандидатуры, настолько заинтересованной в плане финансов, я особо не видел.

Болельщикам очень не нравится информационное поле вокруг клуба? Особенно заявления Заремы Салиховой? Это уже второй момент. Может, Федуну просто нужно советчика поменять, а не команду. Больше было бы позитива.