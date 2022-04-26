Дмитриев: «Кажется, Семак в последнее время „отодвигает“ Дзюбу»

Бывший нападающий «Зенита», чемпион СССР-1984 в составе команды Сергей Дмитриев высказался о победе петербуржцев над «Краснодаром» (3:1).
Мне кажется, в последнее время Семак «отодвигает» Дзюбу и ставит в состав Юри Альберто и Сергеева, так как они больше двигаются, больше открываются, и перестраивает игру уже не через Дзюбу. То есть больше на движение, откровение. Хотя по такой игре трудно делать выводы, ведь «Зенит» играл с детьми, которые еще вчера выступали за вторую команду «Краснодара». Хотя все равно упирались, молодцы. А тактику надо будет посмотреть в следующей игре с «Локомотивом».
В этом матче Дзюба тоже может не сыграть? Трудно сказать, мы же с вами не знаем, может, у Артёма травма... Но я думаю, если он пропустил матч с «Краснодаром», то Семак его вряд ли выпустит сразу в следующем матче. И вот с «Локо» посмотрим, как действует эта схема.
Шесть очков — хороший задел? Думаю, все будет ясно после матча с «Локо». Там останется три матча, и если мы «Локомотив» обыграем, то можно будет процентов на 80 говорить, что мы чемпионы. Но расслабляться нельзя. Был же как-то случай, вроде бы в 2014-м, когда «Зенит» растерял преимущество в 11 очков и в итоге стал вторым, пропустив вперед ЦСКА. Так что надо играть до конца, побеждать в каждом матче, потом будем праздновать.
Ранее сообщалось, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом».