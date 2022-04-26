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Дмитриев: «Кажется, Семак в последнее время „отодвигает“ Дзюбу»

вчера, 10:44

Бывший нападающий «Зенита», чемпион СССР-1984 в составе команды Сергей Дмитриев высказался о победе петербуржцев над «Краснодаром» (3:1).

Мне кажется, в последнее время Семак «отодвигает» Дзюбу и ставит в состав Юри Альберто и Сергеева, так как они больше двигаются, больше открываются, и перестраивает игру уже не через Дзюбу. То есть больше на движение, откровение. Хотя по такой игре трудно делать выводы, ведь «Зенит» играл с детьми, которые еще вчера выступали за вторую команду «Краснодара». Хотя все равно упирались, молодцы. А тактику надо будет посмотреть в следующей игре с «Локомотивом».

В этом матче Дзюба тоже может не сыграть? Трудно сказать, мы же с вами не знаем, может, у Артёма травма... Но я думаю, если он пропустил матч с «Краснодаром», то Семак его вряд ли выпустит сразу в следующем матче. И вот с «Локо» посмотрим, как действует эта схема.

Шесть очков — хороший задел? Думаю, все будет ясно после матча с «Локо». Там останется три матча, и если мы «Локомотив» обыграем, то можно будет процентов на 80 говорить, что мы чемпионы. Но расслабляться нельзя. Был же как-то случай, вроде бы в 2014-м, когда «Зенит» растерял преимущество в 11 очков и в итоге стал вторым, пропустив вперед ЦСКА. Так что надо играть до конца, побеждать в каждом матче, потом будем праздновать.

Ранее сообщалось, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом».

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 11:45
Как же так, Серожа?)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:37
Это надо было сделать ещё вчера
112910415
112910415
вчера в 11:31
ну да, время пришло
drug01
drug01
вчера в 11:16
Верно подмечено
beefs
beefs
вчера в 11:10
И правильно делает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:09
Вчера на вопрос журналюги почему рукоблуд не приехал Богданыч ответил не знаю, помоему по семейным причинам отсюда следует, что Дмитриев прав.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:07
Рукоблуд перешёл красные линии.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:06
Дорогу молодым
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:05
Дзюба - тяжелый "шкафчик" , подвинуть и не надорваться трудно будет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:05
Дзюбу давно пора задвинуть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:57
Двигать двигает, а лучше не находит.
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