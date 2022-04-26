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Федун: «До последнего буду делать всё возможное, чтобы „Спартак“ жил»

вчера, 12:41

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что не намерен покидать Россию, а также, что продолжит руководить клубом, несмотря на финансовые и спортивные трудности.

Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что «Спартак» это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря — не дождётесь.

Недавно Федун заявил на исполкоме РФС, что потерял 99% своего состояния.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Это было сказано в "Кавказской пленнице " ? )))))))))))) А я -то ,дурачок ,всю жизнь думал ,что это фараон сказал ....! )))))))))))))Ржу ,не могу !
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 22:25
Ну если на России 24 сказали , то сто процентов уедут . На федеральных каналах сплошное враньё уже много лет .
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:33
Твоя страсть что то в последние годы всё ближе и ближе к дну ...
Делать все для Спартака и топить его всё глубже....ну значит ты что то делаешь не то а точнее ...делаешь всё не то!
С такими руководителями надо расставаться ....если ты не эффективен!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:45
Не жил, а существовал. Это разве жизнь, одни страдания.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:27
Проясните, пожалуйста, какой египетский фараон произнёс эту фразу. В "Кавказской пленнице" мы знаем, кто произнёс, а вот в Египте...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:20
Если владелец команды ТАК говорит, значит, дело дрянь, и болельщикам с футболистами надо готовиться к худшему сценарию. И дело здесь не в плачевном положении команды в турнирной таблице (это дело поправимое не в этом, так в следующем сезоне), а в том, что финансовое состояние г-на Федуна у него самого вызывает тревогу. Бизнес рушится, а с ним падают его доходы, которые он направляет в том числе и на "свою" команду. Дело дрянь.
David Young
David Young
вчера в 18:47
ШМЕЛЬ-258, без "поросят", пожалуйста.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:44
    протон
    протон
    вчера в 17:48
    Спасибо большое, Леонид! Как же мы, болельщики других клубов, благодарны тебе за Спартак под твоим руководством все 20 лет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:14
    Лучше бы ты ушел, вместе со своей бригадой.
    санек002
    санек002
    вчера в 16:03
    это точно!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:00
    ...чтобы Спартак так жил... и дальше
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:42
    После вылета в 76-м году в команду пришёл Бесков и началась новая эра в судьбе Спартака. Нужен вновь отечественный тренер. Иностранцы себя уже показали.
    морозз
    морозз
    вчера в 15:38
    Правильно Леонид говоришь! - надо отнять огромную надежду Бомжей с Конями на доминацию в нашем футболе с развалом Спартака! Миллер с его огромными народными деньжищами и захватом всего нашего футбола в свои жадные лапы…будет в своё время выкинут из нашего футбола коленкой по пятой точке!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:34
    Федун прям как Зеленский - воевать будем до последнего украинца , а Федун будет рулит до последнего Спартача !
    berda2003
    berda2003
    вчера в 15:32
    ...надо до последнего рубля...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:31
    Уже лыжи намыливает Арнольдыч. Ничё,снова марксистско-ленинскую философию в Академии МВД преподавать будешь.Надёжный кусок хлеба ныне,при очевидном крахе постиндустриальной экономики и возвращению к постулатам "Капитала" Карла Маркса.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:46
    Как сказал один древний египетский фараон : Жить хорошо ,а ........! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:42
    Вот тебя-то и забыли спросить . )))
    Doping87
    Doping87
    вчера в 14:41
    А Лёнька оказывается смешной парень, а Зухра вообще отжигает как может. Им бы дуэт какой замутить на ТВ, во все бы оборжались. 😆🤣
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 14:07
    У каждого существо есть свои стратегия.Господин коллегии будем надеяться к лучшему.Я помню при союзного чемпионата Спартак вылетел из высшей лиги.Думаю легендарный клуб не вылететь из РПЛ.
    Извиняюсь за ошибки.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 13:49
    Нормально, они живут,так бы жить Тамбову, Химкам и м.др. клубам .
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 13:41
    На самом деле весёлого мало...
    Серж 129
    Серж 129
    вчера в 13:39
    Это уже крик души, загнать команду в фнл и умыть руки план таков это очевидно
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:34
    Лучше не жить чем жить так как живёт спартак.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:30
    Звучит как угроза!
    В финансовом плане Спартак действительно живёт при Федуне. А вот в плане результатов давно умер. Ну если не считать 2017 год и локальных успехов по типу второго места и 1/4 ЛЕ.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 13:28
    Это очень важно
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:28
    До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Тут без "капельницы" не обойтись , но предварительно надо выгнать из организма "шлаки", а уж потом накапать "лекарство" в виде 3-4х игроков.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 13:22
    До последнего говорит с заремой будем топить спартак на дно...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:20
    100 лет " отметили " - пора и на " покой " ...
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