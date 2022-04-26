Федун: «До последнего буду делать всё возможное, чтобы „Спартак“ жил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что не намерен покидать Россию, а также, что продолжит руководить клубом, несмотря на финансовые и спортивные трудности.
Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».
Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.
Но я много раз говорил, что «Спартак» это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.
Короче говоря — не дождётесь.
Недавно Федун заявил на исполкоме РФС, что потерял 99% своего состояния.
Делать все для Спартака и топить его всё глубже....ну значит ты что то делаешь не то а точнее ...делаешь всё не то!
С такими руководителями надо расставаться ....если ты не эффективен!
Делать все для Спартака и топить его всё глубже....ну значит ты что то делаешь не то а точнее ...делаешь всё не то!
С такими руководителями надо расставаться ....если ты не эффективен!
Извиняюсь за ошибки.
Извиняюсь за ошибки.
В финансовом плане Спартак действительно живёт при Федуне. А вот в плане результатов давно умер. Ну если не считать 2017 год и локальных успехов по типу второго места и 1/4 ЛЕ.
В финансовом плане Спартак действительно живёт при Федуне. А вот в плане результатов давно умер. Ну если не считать 2017 год и локальных успехов по типу второго места и 1/4 ЛЕ.
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Тут без "капельницы" не обойтись , но предварительно надо выгнать из организма "шлаки", а уж потом накапать "лекарство" в виде 3-4х игроков.
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Тут без "капельницы" не обойтись , но предварительно надо выгнать из организма "шлаки", а уж потом накапать "лекарство" в виде 3-4х игроков.