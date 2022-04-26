Федун: «До последнего буду делать всё возможное, чтобы „Спартак“ жил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что не намерен покидать Россию, а также, что продолжит руководить клубом, несмотря на финансовые и спортивные трудности.

Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что «Спартак» это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря — не дождётесь.