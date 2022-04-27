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Агуэро: «У нас с Гвардиолой было немало споров»

вчера, 20:11

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о разногласиях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Когда Пеп Гвардиола только пришел в «Манчестер Сити», он сказал мне: «Ты не так тренируешься!» Я ему ответил: «Я тренируюсь по-своему. Если вы скажете мне добежать до углового флажка и обратно, я побегу, однако сделаю это по-своему». По этой причине у нас с Гвардиолой было немало споров. Порой ему не нравилось моё поведение на тренировках, поэтому я очень мало играл. Но это был лишь вопрос времени, когда Пеп привыкнет к моему стилю работы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:01
Кокорин тоже по-своему тренируется
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 20:28
В данном споре я однозначно на стороне Агуэро.
Я тоже считаю, что к угловому флажку нужно бегать исключительно по-своему.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:19
У нас было немало споров особенно за игрой в очко.
shlomo
shlomo
вчера в 20:13
Оригинально... бывший и рассуждает...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
В споре рождается истина!
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