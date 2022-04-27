Агуэро: «У нас с Гвардиолой было немало споров»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» рассказал о разногласиях с главным тренером команды .

Когда Пеп Гвардиола только пришел в «Манчестер Сити», он сказал мне: «Ты не так тренируешься!» Я ему ответил: «Я тренируюсь по-своему. Если вы скажете мне добежать до углового флажка и обратно, я побегу, однако сделаю это по-своему». По этой причине у нас с Гвардиолой было немало споров. Порой ему не нравилось моё поведение на тренировках, поэтому я очень мало играл. Но это был лишь вопрос времени, когда Пеп привыкнет к моему стилю работы.