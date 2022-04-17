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Уткин о шутке «Спартака»: «Я бы назвал это „испражнениями в остроумии“»

17 апреля 2022, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на скандальную перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях.

Все же нельзя не отметить – слово «г**но» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов.

Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

Прямо вижу заголовок еще не выбранного автора полемической колонки в «СЭ» по итогам сезона московского «Спартака»: «Ваноли: г**но ли?»

А в связи с вылетом, смотря кто не удержится, можно озаглавиться так: «Урал» (вариант: «Арсенал»): кто ж на**ал?»

Думаю, наряду с каретой скорой помощи или даже вместо нее на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 апреля в 19:59
А не напоминает случайно Федун с Заремой композицию "Илососка" того же автора? Или когда Федун взывает к справедливости судей по песне Зиновия Биртмана "Верните радугу геи"...
протон
протон
17 апреля в 18:24
Вася, как обычно, их всех вместе взятых разгромно переиграл
Торвин
Торвин
17 апреля в 13:54
А в чем Уткин не прав? Спартак уже давно дурно пахнет, и мухи все активней слетаются. Да и Василий он один остроумней всего департамента по связям с общественностью ФК Спартак...)
ABir
ABir
17 апреля в 13:11
Летять Утки
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 апреля в 12:07
Началась в*йна дер..а
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 11:58
Уткин пиариться на беде Спартака...
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 11:55
У Уткина шутки тоже так себе.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 11:49
Всё таки Вася в этом деле спец. Не даром он снялся в главной роли в клипе группы БИРТМАН "Человек г**но".
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 11:33
слово «г**но»к ваську относится тоже в немалой степени
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 11:19
Спартаку надо бы подуспакоиться !
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