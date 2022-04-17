Уткин о шутке «Спартака»: «Я бы назвал это „испражнениями в остроумии“»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на скандальную перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях.
Все же нельзя не отметить – слово «г**но» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов.
Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».
Прямо вижу заголовок еще не выбранного автора полемической колонки в «СЭ» по итогам сезона московского «Спартака»: «Ваноли: г**но ли?»
А в связи с вылетом, смотря кто не удержится, можно озаглавиться так: «Урал» (вариант: «Арсенал»): кто ж на**ал?»
Думаю, наряду с каретой скорой помощи или даже вместо нее на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов.