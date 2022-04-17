Уткин о шутке «Спартака»: «Я бы назвал это „испражнениями в остроумии“»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на скандальную перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях.

Все же нельзя не отметить – слово «г**но» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов.

Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

Прямо вижу заголовок еще не выбранного автора полемической колонки в « СЭ » по итогам сезона московского «Спартака»: «Ваноли: г**но ли?»

А в связи с вылетом, смотря кто не удержится, можно озаглавиться так: «Урал» (вариант: «Арсенал»): кто ж на**ал?»

Думаю, наряду с каретой скорой помощи или даже вместо нее на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов.