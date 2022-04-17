Салихова — Уткину: «При слове на букву „г“ Василий оживает»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова известного комментатора Василия Уткина про СММ-службу «Спартака».

При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать.

Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров «Спартака», начиная со времен Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Еще тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.

В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой.

Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать.