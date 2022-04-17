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Салихова — Уткину: «При слове на букву „г“ Василий оживает»

17 апреля 2022, 11:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова известного комментатора Василия Уткина про СММ-службу «Спартака».

При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать.

Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров «Спартака», начиная со времен Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Еще тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.

В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой.

Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
18 апреля в 09:50
Интересно, а ты сам всем обладаешь, что перчислил? Я лично нет и пяткой уже пас отдать не смогу. Однако поверь люблю футбол не меньше тебя.
Dima salev
Dima salev
18 апреля в 06:32
В нашем футболе кроме Заремы больше ни кого нету? Пожалуйста про эту женщину не пишите его место в кухне
Roman73
Roman73
17 апреля в 20:22
Зарема нужна ! Была Смородская-- состарилась , сошла со сцены. Теперь вот Зарема ! Надо же в перерыве между таймами о ком- нибудь вожделеть болельщику , С такого футбола только ханд.. футбол .Вот и Зарема ! ещё бы еженедельную фотосессию эротическую , по просьбе трудящихся...
barcamilan
barcamilan
17 апреля в 19:12
задолбала эта зарема
Elliada
Elliada
17 апреля в 18:43
Эти двоя надоели
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 апреля в 17:16
Милые бранятся только тешатся.
ZeroRiot
ZeroRiot ответ zooveterinar (раскрыть)
17 апреля в 17:15
Уже на 10м
протон
протон
17 апреля в 17:05
Вот они всё визжат, что женщин дискриминируют в футболе... А дискриминируют не женщин, а людей, совершенно не понимающих в футболе, не любящих его всю жизнь, а заинтересовавшихся им (футболом) некое короткое время назад, когда выяснилось, что у сожителя имеется футбольный клуб, и вроде как популярный в народе. Если бы женщина с детства интересовалась футболом, сама могла бы остановить мяч ногой, дать пас пяткой или пробить шведкой, отличала бы на фотографии Константина Бескова от Юрия Курненина - да вопросов нет, было бы приятно послушать авторитетное мнение. Но не так, когда несколько лет назад о футболе - вообще ничего, и вдруг - ведущий эксперт всех ведущих спортивных изданий... Стыдно за уважаемую сожительницу
санек002
санек002
17 апреля в 17:00
братва!прошу прощения конечно!я хочу видеть такой спартак только в фнл!с такими недо руководителями только там!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
17 апреля в 16:09
Посмотрел интервью заремы собчачке,могу сказать одно-не знаю,где Спартак так нагрешил,что ему так ,,повезло,, с заремой........
Сп62
Сп62 ответ армеец 62 (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 15:54
А зачем оценивать сущность людей, которых ты не уважаешь? Пусть живут сами по себе.
Сп62
Сп62 ответ армеец 62 (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 15:28
    t272nm
    t272nm
    17 апреля в 15:13
    Зухра во всей красе! Давай, Зухра, жги! У Спартака в этом году столетний юбилей, по этому нужно обделаться по взрослому и по всем фронтам! Вся Россия в изумлении наблюдает за вашим красно-белым шапито и ждет последнего аккорда. Вишенку на торте, так сказать :))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 апреля в 15:08
    Зарема неугомонная. Федун в семье голоса не имеет.
    lotsman
    lotsman
    17 апреля в 15:01
    Все вы там оживаете, когда начинаете лить помои друг на друга. Футбол. как таковой. вам не интересен.
    Roman73
    Roman73
    17 апреля в 14:48
    Зарема произносит такие тексты наизусть ? У неё хорошая память !
    d1metras
    d1metras
    17 апреля в 14:26
    Как же эта швабра надоела уже! Когда ж она сгинет с футбола! И трепит и трепит и трепит... Рот чтоль освободился от х...??? Не закрывает его.. Стыдоба! Позорит клуб только.. Хуже бабы базарной!
    David Young
    David Young ответ Бубнин (раскрыть)
    17 апреля в 14:06
    .
    Alexnvr
    Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    17 апреля в 14:03
    Не. Ну может вялого мусолит периодически. Ну чтоб теоретически добраться до гор.)
    Бубнин
    Бубнин
    17 апреля в 14:01
    Зарема Салихова, владелица спутника «Спартака» Леонида Федуна.
    sv_1969
    sv_1969 ответ армеец 62 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 апреля в 13:55
    А этот боров куда себя опустил интересно! Думаю нормальный мужик не стал бы с ней связываться!
    STVA 1
    STVA 1 ответ санек002 (раскрыть)
    17 апреля в 13:54
    Даже не знаю! Пропал парень!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 апреля в 13:23
    Дня без срача не проходит!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 апреля в 13:05, ред.
    Самое время соревноваться в остроумии....обоим...
    Один ведущий комментатор всех федеральных каналов...команда спутника второй - на первом месте в таблице РПЛ....

    Как будто от ненужного спора и взаимных плевков что то меняется...))))

    Детский сад...
    zooveterinar
    zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
    17 апреля в 12:58
    Х!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    17 апреля в 12:57
    Кто бы, что бы не говорил,как бы друг друга господин Уткин , и госпожа Салихова не поливали грязью,кстати,это может быть один из пеар ходов!!! А Спартак на 9м месте, и это факт!!! А буква "г", ну герой, или господин!! Может она влюблена в Василия!!??
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    17 апреля в 12:37
    ну тут масса вариантов,в том числе скажем так которые,не пропустит соккер....
    Ну спутница так спутница)))) мне смешно от такого термина :)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 апреля в 12:33
    "Спутница Федуна" это что значит ?
    Это должность в Спартаке ?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Stalker-ato (раскрыть)
    17 апреля в 12:28
    А как её называть, "неофициальная жена Федуна" или "мать внебрачных детей Федуна"?) Т.к. она сама в интервью Собчачке признавалась, что отношения не оформлены (и понятно, Федуну разводиться с официальной женой - половину состояния потерять можно).
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    17 апреля в 12:23
    Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна...
    Мне так смешно, троллинг хороший от соккера :)
    Просто спутница владельца Спартака))))) так можно и сосед владельца Спартака высказался, и водитель владельца Спартака дал оценку игра Спартака и.т.д.
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