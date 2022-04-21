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Пике продал Суперкубок Испании шейхам. Заработает 30 млн евро, но пошёл на сговор с футбольным чиновником

вчера, 13:31
Пике Жерар
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Репутация Луиса Рубиалеса под ударом.

Пике – очень циничный бизнесмен

В отличие от Бекхэма, которого мультимиллионером сделала жена Виктория, построив целый публичный голливудский образ, в случае с Жераром его супруга Шакира не имеет к финансовым делам мужа такого же прямого отношения. Защитник «Барселоны» обожает деньги. Явно подрастерял интерес к футболу, зато активно окунулся в капитализм. Фанаты прекрасно помнят, как именно компания Пике сняла документальный фильм для Гризманна, где француз заявил, что ни в какую «Барселону» не уйдет и остается в «Атлетико».

Также поговаривают, что Пике был среди тех, кто советовал Лапорте отпустить Месси на все четыре стороны прошлым летом, чтобы возобновить финансовую независимость «Барселоны». Новый контракт с Лионелем мог потопить клуб, а недовольство фанатов можно пережить. При этом Жерар убедил всех вице-капитанов временно снизить зарплату, и сам так поступил. Насколько Пике успешен как бизнесмен? Трудно сказать, у него невероятно много компаний – недвижимость, киберспорт, еда и напитки, инвестиционные конторы, спортивные турниры, вроде Кубка Дэвиса.

Пике хватается за все, и когда не получается одно – переключается на другое. В «Барселоне» недовольны тем, сколько времени и сил защитник тратит за пределами футбольного поля. Одни вечные перелеты, связанные с бизнесом – в Азию, на Ближний Восток и в США, чего стоят. Играет чемпион мира и Европы средне, ошибаться стал чаще. Сказывается возраст, но также мешают его сторонние проекты. В отличие от Брейтуэйта, который не так важен для «Барселоны», и может в будущем стать миллиардером благодаря заокеанским родственникам, Пике пока лишь ищет путь к своему баснословному богатству. И часто пропускает матчи из-за травм.

Новый Суперкубок – детище Жерара

Оказалось, что кукловодом, который стоял за переездом Суперкубка Испании из Европы в Саудовскую Аравию, стоит именно защитник «Барселоны». Изначально это скрывали, поскольку видим конфликт интересов – постоянный участник соревнования продает турнир не в США или в Катар, а отдает его саудовским шейхам. Репутация важна, и если в мире считают, что ты не прав – рано или поздно заплатишь. Вот так и в футбольном бизнесе. Пике заручился поддержкой Рубиалеса – испанского Дюкова, известного по дикой истории с отставкой Лопетеги перед ЧМ-18, и придумал, как поднять денег.

Тебас – глава Ла Лиги, до сих пор топит за выездные туры Примеры в США и Канаде, что позволит испанскому чемпионату заработать много денег. А Пике убедил Рубиалеса, что надо изменить формат Суперкубка Испании, теперь вместо финала из двух матчей имеем мини-турнир с четырьмя участниками, и при этом отдать право на ближайшие финалы иностранцам, готовым заплатить не только напрямую Федерации футбола Испании, но и посреднику. Случайным образом оказалось, что данный компания – инвестиционная команда некоего Жерара Пике, гражданина Испании и защитника «Барселоны».

Сейчас Рубиалес и Пике по совету адвокатов повторяют одну и ту же историю – незаконно было записывать их разговоры по телефону. Но пресса уже получила всю необходимую информацию, а свобода слова – основа нормального существования любого развитого общества. Юристы советуют Луису и Жерару помалкивать о деталях сделки, поскольку неизвестно, все ли было настолько чисто, как уверяют чиновник и бизнесмен. Ведь что в сделке за Суперкубок в Саудовского Аравии странное? Далеко не самый популярный мини-турнир продали по нерыночной стоимости. Раньше получали копейки после двух финалов, сейчас речь о 40 млн евро за сезон.

Вряд ли Пике накажут, а Рубиалес рискует

Бизнесмены ходят в серых зонах и выживают, и Жерар именно в такой роли. А вот чиновнику заход в мутную воду грозит потерей своего поста, особенно если Тебас и Перес – два могущественных врага Рубиалеса, вместе начнут его атаковать. Проблема в том, что Пике влез в переговоры и убедил главу организации, которая забоится календарем в испанском футболе, передвинуть Суперкубок Испании с августа на январь, в разгар обычного сезона, но на время, когда Саудовская Аравия готова принимать гостей и смотреть большой футбол в исполнении «Реала» и «Барселоны». Коммерчески выгодно, в футбольном смысле – не всегда.

Сразу 10% от суммы сделки почему-то получает компания Пике, хотя непонятно, почему так много. Более того, была единичная выплата, поэтому через фирму Жерара пройдет 30 млн евро. Странное посредничество, ведь у Саудовской Аравии есть Суверенный фонд, с которым можно вести переговоры напрямую. О нем вы точно слышали, когда принц покупал «Ньюкасл». Деньги из него тратят, в том числе, на спортивные проекты. Цель – задобрить европейцев, чтобы меньше писали о нарушении прав человека в арабской монархической стране. В бизнесе важна репутация, и саудовские принцы неслучайно ищут публичных адвокатов.

Пике, если все документы оформлены правильно, вряд ли пострадает. Но сам факт, что Рубиалес в разговорах так благодарит Жерара за помощь – защитник заставил Месси и других звезд записать видео, которое помогло перенести Суперкубок на нужную дату, что прокуратура Испании может копать дальше и найти тайные выплаты чиновникам от посредников. Вот это уже будет криминалом, в таком случае Рубиалес в лучшем случае потеряет пост, в худшем – пойдет в тюрьму.

Испанские власти не нужно дважды просить, чтобы покопаться в грязном белье каталонских ребят, бывший президент «Барселоны» попал в тюрьму, и даже Бартомеу рано радуется – за ним могут прийти. Пике мог учесть их горький опыт, тогда документально все сделки с Саудовской Аравией заключены чисто. Но если сливы разговоров состоялись, то остальная часть аудио уже у правоохранителей. В случае, если на записях есть информация, которая позволит выйти на выплаты Рубиалесу, или же окажется, что арабских миллиардеров шантажировали – если не переплатите, отдадим Суперкубок Испании американцам, то это уже удар по Федерации футбола Испании.

Чиновник и коррупция не могут жить друг без друга? Узнаем после разбирательства, а пока Рубиалес нарвался на конфликт интересов, когда попросил одного из участников Суперкубка Испании провести переговоры о продаже турнира. «Реал» и «Барселона» молчали, поскольку им дали по 8 млн евро, и Перес знает, что ему важен каждый миллион на пути к подписанию Мбаппе. Пике же такими историями приближает свой уход из «Барселоны», ведь Лапорта может услышать на других записях, как Жерар отзывается о нем самом и о клубе. Футболист не скрывал, что в будущем хочет захватить власть в клубе, поэтому Жоан может видеть в нем не соратника, а конкурента.

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протон
протон
сегодня в 02:32
Крутое пике
112910415
112910415
вчера в 18:35
деньги правят миром, кто бы сомневался
Rattlehead
Rattlehead ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:55
Вот именно, что надо знать. Ничего подобного в испанском законодательстве нет.
3ton
3ton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:02
Надо знать законы Испании .
По законодательству Испании , работодатель не может платить меньше 50% от прошлой зарплаты.
За 1 доллар он играл бы с прописанными бонусами.
😂😂
Roman73
Roman73
вчера в 16:59, ред.
Лопотеги подал в отставку во время чемпионата мира , как раз перед матчем с Россией , возможно заранее знал результат . Наряду со странной " рукой Пике " и последующим его изгнанием из Фуриа Роха это складывается в определённую мозаику .
Бравая Хорватия разрушила заговор " великих " расставила всех по своим местам !
Roman73
Roman73
вчера в 16:49
" Репутация важна, и если в мире считают, что ты не прав – рано или поздно заплатишь. " - Справедливая и актуальная фраза.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:34
«В ПСЖ Месси заработает за 3 года столько, сколько зарабатывал в Барселоне за год.»
«Месси был согласен сократить зарплату на 50%»

Возникает вопрос: что ему мешало ранее сдерживать непомерный аппетит и не выбивать у любимого клуба (за который, по его же собственным словам, он готов играть бесплатно) жирные контракты?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:29
Лапорта говорил, что формально клуб мог дать ему максимум 14 миллионов долларов, поэтому ему в 8 раз нужно было сократить, а не в два. Насчет же одного доллара это ему решать, если не хочет помочь клубу, то не хочет. С рекламы он всяко 50-60 миллионов и без этого заработал на год бы, поэтому сильно по бюджету это бы не ударило.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:13
Месси был согласен сократить зарплату на 50%. А за 1 доллар играть никто не будет. И что значит Барселона дала ему всё, Месси как будто ничего Барселоне не дал?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Птица Феникс (раскрыть)
вчера в 15:08
Физкультпривет Misses.
Совершенно верно.Ему всё мало и мало.)
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 14:54
Пике - футболист с большим ртом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:49
К тому же это неверно, что он заработает в ПСЖ за три года столько, сколько в "Барселоне" за год.

В "Барселоне" он официально получал 100 миллионов в год и с этого платил налоги, а про ПСЖ как раз писали, что там через криптовалюту будет оплата, с которой налоги не платят, то есть реально он потерял куда меньше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:47
О да, вынудили уйти. Потому что не могли контракт огромный дать, т.к. он не вписывался в бюджет. А за один доллар он поиграть не мог, чтобы помочь команде, которая ему дала всё? Так руководители компаний постоянно делают.

Причем нужно отметить, что это не значит, что он остался бы без денег, Роналду и Месси половину денег давно с личных рекламных контрактов зарабатывают.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:28
За большими деньгами? В ПСЖ Месси заработает за 3 года столько, сколько зарабатывал в Барселоне за год. Сам ушел? Месси хотел остаться, его вынудили уйти.

И что Барселона выиграла от ухода Месси?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:48
Как всё романтично начиналось - яркая "Барселона" с молодым Месси, Хавиньестой, молодым Пикешей, надежным Бускетсом, и т.п.

Сейчас же Месси пустил свой клуб по миру и ушел в сложный для него момент за большими деньгами шейхов, Пике занимается махинациями (по-другому не назвать, ведь Федерация Испании могла напрямую договориться с шейхами), Бускетс давно только обуза в команде, только Хави и Иньеста, который тихо играет в Японии, остались симпатичны.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:46
Пике конечно одиозная личность в футболе возле которого очень много слухов. Отчасти сам Пике способствует этим слухам и сам подогревает любую тему.
В статье Жерар Пике предстаёт таким "серым кардиналом" не только Баселоны, но и всего испанского футбола. Правда это или нет решать каждому, но перед тем как верить слухам надо прежде всего подумать о фактах, которые доказаны, а не ограничиваться "бабками на скамейках".
А как футболист Пике провёл просто шикарную карьеру и его достижениям как на клубном уровне, так и на уровне сборной могут позавидовать даже великие игроки.
Да сейчас понятно, что карьера на закате и будет интересно в какой должности "серый кардинал" каталонского и испанского футбола окажется после завершения игроцкой карьеры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Вот это веселуха!
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