Пике продал Суперкубок Испании шейхам. Заработает 30 млн евро, но пошёл на сговор с футбольным чиновником

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вчера, 13:31

Репутация Луиса Рубиалеса под ударом.

Пике – очень циничный бизнесмен

В отличие от Бекхэма, которого мультимиллионером сделала жена Виктория, построив целый публичный голливудский образ, в случае с Жераром его супруга Шакира не имеет к финансовым делам мужа такого же прямого отношения. Защитник «Барселоны» обожает деньги. Явно подрастерял интерес к футболу, зато активно окунулся в капитализм. Фанаты прекрасно помнят, как именно компания Пике сняла документальный фильм для Гризманна, где француз заявил, что ни в какую «Барселону» не уйдет и остается в «Атлетико».

Также поговаривают, что Пике был среди тех, кто советовал Лапорте отпустить Месси на все четыре стороны прошлым летом, чтобы возобновить финансовую независимость «Барселоны». Новый контракт с Лионелем мог потопить клуб, а недовольство фанатов можно пережить. При этом Жерар убедил всех вице-капитанов временно снизить зарплату, и сам так поступил. Насколько Пике успешен как бизнесмен? Трудно сказать, у него невероятно много компаний – недвижимость, киберспорт, еда и напитки, инвестиционные конторы, спортивные турниры, вроде Кубка Дэвиса.

Пике хватается за все, и когда не получается одно – переключается на другое. В «Барселоне» недовольны тем, сколько времени и сил защитник тратит за пределами футбольного поля. Одни вечные перелеты, связанные с бизнесом – в Азию, на Ближний Восток и в США , чего стоят. Играет чемпион мира и Европы средне, ошибаться стал чаще. Сказывается возраст, но также мешают его сторонние проекты. В отличие от Брейтуэйта, который не так важен для «Барселоны», и может в будущем стать миллиардером благодаря заокеанским родственникам, Пике пока лишь ищет путь к своему баснословному богатству. И часто пропускает матчи из-за травм.

Новый Суперкубок – детище Жерара

Оказалось, что кукловодом, который стоял за переездом Суперкубка Испании из Европы в Саудовскую Аравию, стоит именно защитник «Барселоны». Изначально это скрывали, поскольку видим конфликт интересов – постоянный участник соревнования продает турнир не в США или в Катар, а отдает его саудовским шейхам. Репутация важна, и если в мире считают, что ты не прав – рано или поздно заплатишь. Вот так и в футбольном бизнесе. Пике заручился поддержкой Рубиалеса – испанского Дюкова, известного по дикой истории с отставкой Лопетеги перед ЧМ -18, и придумал, как поднять денег.

Тебас – глава Ла Лиги, до сих пор топит за выездные туры Примеры в США и Канаде, что позволит испанскому чемпионату заработать много денег. А Пике убедил Рубиалеса, что надо изменить формат Суперкубка Испании, теперь вместо финала из двух матчей имеем мини-турнир с четырьмя участниками, и при этом отдать право на ближайшие финалы иностранцам, готовым заплатить не только напрямую Федерации футбола Испании, но и посреднику. Случайным образом оказалось, что данный компания – инвестиционная команда некоего Жерара Пике, гражданина Испании и защитника «Барселоны».

Сейчас Рубиалес и Пике по совету адвокатов повторяют одну и ту же историю – незаконно было записывать их разговоры по телефону. Но пресса уже получила всю необходимую информацию, а свобода слова – основа нормального существования любого развитого общества. Юристы советуют Луису и Жерару помалкивать о деталях сделки, поскольку неизвестно, все ли было настолько чисто, как уверяют чиновник и бизнесмен. Ведь что в сделке за Суперкубок в Саудовского Аравии странное? Далеко не самый популярный мини-турнир продали по нерыночной стоимости. Раньше получали копейки после двух финалов, сейчас речь о 40 млн евро за сезон.

Вряд ли Пике накажут, а Рубиалес рискует

Бизнесмены ходят в серых зонах и выживают, и Жерар именно в такой роли. А вот чиновнику заход в мутную воду грозит потерей своего поста, особенно если Тебас и Перес – два могущественных врага Рубиалеса, вместе начнут его атаковать. Проблема в том, что Пике влез в переговоры и убедил главу организации, которая забоится календарем в испанском футболе, передвинуть Суперкубок Испании с августа на январь, в разгар обычного сезона, но на время, когда Саудовская Аравия готова принимать гостей и смотреть большой футбол в исполнении «Реала» и «Барселоны». Коммерчески выгодно, в футбольном смысле – не всегда.

Сразу 10% от суммы сделки почему-то получает компания Пике, хотя непонятно, почему так много. Более того, была единичная выплата, поэтому через фирму Жерара пройдет 30 млн евро. Странное посредничество, ведь у Саудовской Аравии есть Суверенный фонд, с которым можно вести переговоры напрямую. О нем вы точно слышали, когда принц покупал «Ньюкасл». Деньги из него тратят, в том числе, на спортивные проекты. Цель – задобрить европейцев, чтобы меньше писали о нарушении прав человека в арабской монархической стране. В бизнесе важна репутация, и саудовские принцы неслучайно ищут публичных адвокатов.

Пике, если все документы оформлены правильно, вряд ли пострадает. Но сам факт, что Рубиалес в разговорах так благодарит Жерара за помощь – защитник заставил Месси и других звезд записать видео, которое помогло перенести Суперкубок на нужную дату, что прокуратура Испании может копать дальше и найти тайные выплаты чиновникам от посредников. Вот это уже будет криминалом, в таком случае Рубиалес в лучшем случае потеряет пост, в худшем – пойдет в тюрьму.

Испанские власти не нужно дважды просить, чтобы покопаться в грязном белье каталонских ребят, бывший президент «Барселоны» попал в тюрьму, и даже Бартомеу рано радуется – за ним могут прийти. Пике мог учесть их горький опыт, тогда документально все сделки с Саудовской Аравией заключены чисто. Но если сливы разговоров состоялись, то остальная часть аудио уже у правоохранителей. В случае, если на записях есть информация, которая позволит выйти на выплаты Рубиалесу, или же окажется, что арабских миллиардеров шантажировали – если не переплатите, отдадим Суперкубок Испании американцам, то это уже удар по Федерации футбола Испании.

Чиновник и коррупция не могут жить друг без друга? Узнаем после разбирательства, а пока Рубиалес нарвался на конфликт интересов, когда попросил одного из участников Суперкубка Испании провести переговоры о продаже турнира. «Реал» и «Барселона» молчали, поскольку им дали по 8 млн евро, и Перес знает, что ему важен каждый миллион на пути к подписанию Мбаппе. Пике же такими историями приближает свой уход из «Барселоны», ведь Лапорта может услышать на других записях, как Жерар отзывается о нем самом и о клубе. Футболист не скрывал, что в будущем хочет захватить власть в клубе, поэтому Жоан может видеть в нем не соратника, а конкурента.