Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне

Форвард ПСЖ Лионель Месси в этом сезоне реализовал лишь 8,3% голевых моментов в чемпионате Франции.
Любопытно, что среди 165 игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы и имевших в этом сезоне минимум 10 голевых моментов, это худший результат.
Форвард ПСЖ Лионель Месси в этом сезоне реализовал лишь 8,3% голевых моментов в чемпионате Франции.
Любопытно, что среди 165 игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы и имевших в этом сезоне минимум 10 голевых моментов, это худший результат.
то есть, что мы видим, пока вокруг месси была команда (система) к которой он привык и в которой ему было комфортно, он был результативным
когда это исчезло, перестал быть, но это в принципе ожидаемо когда ты всю жизнь играешь в одном чемпионате и от части вынужденно покидаешь его, то адаптироваться будет не просто
то есть, что мы видим, пока вокруг месси была команда (система) к которой он привык и в которой ему было комфортно, он был результативным
когда это исчезло, перестал быть, но это в принципе ожидаемо когда ты всю жизнь играешь в одном чемпионате и от части вынужденно покидаешь его, то адаптироваться будет не просто