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Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне

сегодня, 09:31

Форвард ПСЖ Лионель Месси в этом сезоне реализовал лишь 8,3% голевых моментов в чемпионате Франции.

Любопытно, что среди 165 игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы и имевших в этом сезоне минимум 10 голевых моментов, это худший результат.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 14:06
По пасам я уже писал ранее, что он и зарешал чемпионство ПСЖ.

Некоторые скажут - больше половины пасов сделана в трех матчах с командами зоны вылета (3 с "Клермоном", 3 с "Сент-Этьеном", когда он с 27-й минуты играл в меньшинстве и еще 2 во втором).

Еще скажут - у него только три голевых паса с командами из первой десятки и только два с командами первой девятки.

Но ты правильно замечаешь, что, несомненно, его работа - громить аутсайдеров, это те матчи, в которых легче всего потерять концентрацию и не проиграть, и его брали в ПСЖ не просто так, зная его реноме как "короля Уэсок".

Аутсайдеры уничтожены, а топ-10 команды никому не интересны (как видим, Месси особенно).

"Сент-Этьен", которому одному Месси отгрузил почти половину своих передач, просто деклассирован и вылетает в Лигу 2.

Браво, аргентинская легенда. Зарплата отработана на 200%.
WARchyn
WARchyn
сегодня в 13:53
золотой мяч ему надо дать за это
KTS222
KTS222
сегодня в 13:45
Месси гений и не надо на него гнать
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:24
Месси не является бомбардиром ПСЖ, чтобы моменты в голы реализовывать. Это работа Мбаппе. Месси больше распасовщик и раздал 12 голевых передач за 23 матча в Лиге 1, что несомненно является хорошим результатом. Хотя конечно Месси может играть лучше, как мы знаем. Думаю, в следующем сезоне он прибавит.
vedevas_93
vedevas_93 ответ The_Beck (раскрыть)
сегодня в 13:15
да, вообще не решает исход встреч))

первая игра с вильярреалом, на 90+5, победный мяч
первая игра с аталантой, 81 минута, победный мяч
вторая игра с атанлантой, 45 и на 91 его мяч приносит ничью
второй матч с вильярреалом, 78 минута

за сборную, два мяча головой в концовке, точные минуты лень смотреть, 85 и 90 минуты примерно
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:03
Еше один мячик ему
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:42
10 лет назад Месси получил две абсолютно не заслуженных награды, два ЗМ. Первый должны были отдать Иньесте а второй Рибери
Rattlehead
Rattlehead ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:30, ред.
Лучшего игрока в истории не существует, ибо, во-первых, футбол - игра командная, а во-вторых, не существует объективных показателей, по которым бы таковой определялся.
А насчет "вы все ему завидуете" и "сперва добейся":

Однажды Бернард Шоу прогуливался по картинной галерее и увидел откровенно плохую картину, о чем тут же заявил вслух. Автор картины, стоявший рядом, возмутился:
— Как вы смеете так резко говорить, вы же сами в жизни ни одной картины не написали!
На что Шоу ответил:
— Но я же могу рассуждать о качестве омлета, хотя еще ни разу не снёс ни одного яйца.
The_Beck
The_Beck
сегодня в 12:30
А где защитники Месси? Они хейтят Роналду который на 2 месте списка бомбардиров. Игра Роналду давно не решает исходы матчей, последний раз такое было в Юве с Атлетико. Но он до сих пор может давать результат, из том игрока стал простым напом, типа Аллера, Или же Обамы. Только вот ему 36 или 37?) а с Месси плохо, игрок который десятилетие был главным в клубе, практически богом Барсы, стал новичком в другом клубе, там то уже и не боготворят и не смотрят что в рту есть ли ложка)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:25
Ладно, Месси уже не ведёт борьбу за ЗБ, но как же его хваленные партнёры Мбаппе, Неймар не могут бороться за ЗМ и ЗБ? Лионель мешает?
Почему же с характером игрок, который "тянет" всегда свои клубы не затмил этого пешехода?
протон
протон
сегодня в 12:19
Ему просто надо ещё годик и сто лямов на адаптацию, а то очень уж сложный чемпионат, понимаете… ))
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:11
7 ЗМ и 6 ЗБ, пора на отдых! За 4 гола он не претендует на личные награды.
Не путайте сезоны, фаны Кристины.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 11:55, ред.
Вот немного прочитал комментарии. Хочется сказать всем вам ИКСпертам которые в принципе в жизни добились больших высот и развили свои личностные показатели до небесного уровня... Завидовать успехам других людей нашей планеты надо по доброму, по красивому, по пацансики достойно. Поливать грязью не красиво, даже человека без ПМЖ. А тут налетели на самого лучшего игрока в истории. Обсуждаете будто знаете все что происходит. Будто вы круглосуточно живете с Месси.

Человек всем все уже давно доказал. Не бегать, ни забивать по 100 голов за сезон ни что-либо ещё он не обязан. Он уже пенсионер. Он нужен для богатых только чтобы заработать деньги. Лучше надо обсуждать молодых талантов, которым стоит выдать успешный сезон и все теряются в лучах славы и исчезают на поле.... Вот за них обидно должно быть.

Если бы ещё 10 лет назад появились бы звёзды уровня Месси и Роналду, то никто бы сейчас даже внимание не обращалбы на них. А так, приходится выковыривать всякие новости про Месси с Роналду ....чтобы такие как мы что-то написали.

Думаю с них в этом веке достаточно. Пусть хоть 90 минут будут стоять на поле, лично я никогда не буду обсуждать их. Они для меня все уже доказали. И вряд-ли в скором времени кто-то ещё будет на их уровне.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:34
165-е место? Мда.. рекорд так рекорд! Непревзойденный талант!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:23
С этим его можно и поздравить
vova505
vova505
сегодня в 11:20
Ну и дела...
Погасла "звезда"
manutd navsegda
manutd navsegda
сегодня в 11:12
Как показало время всё-таки Месси с нашей планеты😁😁😁
зигзаг
зигзаг
сегодня в 10:36
ПСЖ это курорт для звёзд. Туда не играть переходят)
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 10:35, ред.
Но дело не в том что он из барсы перешел в ПСЖ. Вон Роналду переходил в Ювентус и МЮ, которые слабее на данный момент чем Реал. В Юве он забил 100+ голов за 3 сезона, в нулевом МЮ он второй бомбардир АПЛ.

Игра месси всегда зависела от партнеров. У Роналду тоже, но Рон с любыми партнерами будет забивать, а месси нет. Без Хави и Иньесты он ни о чем. Все погромы в ЛЧ 7 лет подряд, И там он не показывает характер. Сколько матчей он мог сам вытащить, но ходил убитым пешеходом по полю.
Роме проигрывали 3-0, забей он 1 или отдай голевой пас и счет 3-1 барса идет дальше Ливерпуль. Забей он 1 или отдай пас барса идет дальше. И таких моментов полно.

А в ПСЖ он превратился в днище без характера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:27
Это другое, вы не понимаете!! Посмотрите на количество его предголевых и предпредголевых пасов! А, главное, почему Мбаппе и Неймар смогли столько забить - это мой Месси оттягивал на себя по два-три игрока, гениально играя без мяча и освобождая им пространство! И все специалисты называют его лучшим, наверное, они лучше знают, чем вы!
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 10:16
Выносите Золотой Мяч.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 10:16
Все пора собиратся в МЛС.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 10:15
Это о многом говорит
Например о том что Лео Месси игрок одной команды!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:08
Ну и ну)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:07
Да уж, Лига 1 явно не для Месси. Пробил самое дно!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:58
Это ж Месси!... и всё такое!! В попу эти статистики, никто нихрена не понимает!!!!
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 09:55
    vedevas_93
    vedevas_93 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:50
    месси противопоказан апл, по множеству причин:

    1. совершенно другой уровень команд и общей физической нагрузки в целом
    2. другой уровень силовой борьбы, ему бы там с мячом двигаться как он это любит спокойно не давали, а когда это происходит, он просто пропадает на поле, он явно любит ощущать себя с мячом на поле свободным
    vedevas_93
    vedevas_93
    сегодня в 09:46, ред.
    не смотря на то, что мне не импонирует месси как личность, профессионал, он несомненно талант, но с момента как в барсе начались проблемы, он как будто перегорел к футболу и из за отсутствия характера мы видим вот эти цифры и показатели

    то есть, что мы видим, пока вокруг месси была команда (система) к которой он привык и в которой ему было комфортно, он был результативным

    когда это исчезло, перестал быть, но это в принципе ожидаемо когда ты всю жизнь играешь в одном чемпионате и от части вынужденно покидаешь его, то адаптироваться будет не просто
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:38
    В АПЛ бы его, там бы ему мяч потрогать не дали, как тогда на Энфилде
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