Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне

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сегодня, 09:31

Форвард ПСЖ в этом сезоне реализовал лишь 8,3% голевых моментов в чемпионате Франции.

Любопытно, что среди 165 игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы и имевших в этом сезоне минимум 10 голевых моментов, это худший результат.