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Роналду забил пять голов в трёх последних матчах за «Ман Юнайтед»

вчера, 23:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».

Таким образом, португалец отличился пять раз в трёх последних играх за «красных дьяволов». Роналду оформил хет-трик в матче с «Норвичем» и забил гол в игре с «Арсеналом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:08
Он ненормальный)) Я думал, будет хорошо, если он перейдёт в Манчестер Сити. Думал, что он там сумасшедшую статистику сделает. Но он взял и перешёл в непонятный в последние годы МЮ, и даже в таких условиях делает результат.
протон
протон
сегодня в 00:34
Но хейтеры все еще будут комментить, что текущее место МЮ(по сравнению со 2ым) из-за него, а не восстановившихся после слабого прошлого сезона Ливерпуля, Челси, ТТХ, Арсенала))
Без Криша МЮ с этими лентяями и консультантом фиг знает, где был бы, мб ниже 10-го места
Роналду не просто фанат футбола, он сумасшедший. В его возрасте рубить бы бабло где нить в МЛС или на Ближнем Востоке, не напрягаясь. Нет он лезет в самую сильную и сложную лигу мира. И там среди лучших бомбардиров. Он одержим.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:19, ред.
Что-то " любителей " и "почитателей таланта " Рона не видно . Видать и сказать нечего !
Красавчик Рон , тянет за уши дряхлую компашку Рангника вместе с Решфордулеткой .
shur
shur
сегодня в 00:11
...сегодня не смотрел, устал от поражений, открываю, ничья, один забили, ну кто, конечно Рон !
faneng
faneng
сегодня в 00:08
Сколько у Месси сейчас голов в чемпионате Франции?
beefs
beefs
вчера в 23:57
прицел еще не сбился, так держать....
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:32
Молоток!
Gelious
Gelious
вчера в 23:25
Только и может забивать всяким Арсеналам, Челси и Тоттенхемам
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:19
Так может только ОН!
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