Роналду забил пять голов в трёх последних матчах за «Ман Юнайтед»

1651177105

вчера, 23:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».

Таким образом, португалец отличился пять раз в трёх последних играх за «красных дьяволов». Роналду оформил хет-трик в матче с «Норвичем» и забил гол в игре с «Арсеналом».