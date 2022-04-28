Роналду забил пять голов в трёх последних матчах за «Ман Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».
Таким образом, португалец отличился пять раз в трёх последних играх за «красных дьяволов». Роналду оформил хет-трик в матче с «Норвичем» и забил гол в игре с «Арсеналом».
Без Криша МЮ с этими лентяями и консультантом фиг знает, где был бы, мб ниже 10-го места
Роналду не просто фанат футбола, он сумасшедший. В его возрасте рубить бы бабло где нить в МЛС или на Ближнем Востоке, не напрягаясь. Нет он лезет в самую сильную и сложную лигу мира. И там среди лучших бомбардиров. Он одержим.
Без Криша МЮ с этими лентяями и консультантом фиг знает, где был бы, мб ниже 10-го места
Роналду не просто фанат футбола, он сумасшедший. В его возрасте рубить бы бабло где нить в МЛС или на Ближнем Востоке, не напрягаясь. Нет он лезет в самую сильную и сложную лигу мира. И там среди лучших бомбардиров. Он одержим.
Красавчик Рон , тянет за уши дряхлую компашку Рангника вместе с Решфордулеткой .
Красавчик Рон , тянет за уши дряхлую компашку Рангника вместе с Решфордулеткой .