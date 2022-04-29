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Мбаппе обошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1

вчера, 23:01
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур3 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба в Лиге 1.

Мбаппе забил в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Теперь на его счету 114 голов в лиге за ПСЖ, Килиан обошел по этому показателю Златана Ибрагимовича (113).

Больше голов за ПСЖ в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани – 138.

Также недавно Мбаппе впервые в карьере отдал 3 результативные передачи в одном матче.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:11
Месси отдыхая и то стал чемпионом🤣
А выступая за Барсу он уже всем всё доказал, обыгрывая все лучшие клубы мира, разнося ворота всех и вся.
Ну и как вишенка на торте, он всегда был в Ла лиге лучше роналды, по всем показателям. И остаётся, так как чемпион снова 🤣
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 00:01
Пешеход тоже рекорды ставит, первый обладатель липового мяча с 4 голами за сезон))
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 23:54
Обойдет и Кавани...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:39
Мбаппе всех обойдёт
NOVA
NOVA
вчера в 23:26
ну и отлично!! можно спокойно уходить в Реал!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:19
Теперь можно спокойно жить
протон
протон
вчера в 23:02
И ему вовсе только 23
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