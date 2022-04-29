Мбаппе обошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба в Лиге 1.
Мбаппе забил в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Теперь на его счету 114 голов в лиге за ПСЖ, Килиан обошел по этому показателю Златана Ибрагимовича (113).
Больше голов за ПСЖ в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани – 138.
Также недавно Мбаппе впервые в карьере отдал 3 результативные передачи в одном матче.
А выступая за Барсу он уже всем всё доказал, обыгрывая все лучшие клубы мира, разнося ворота всех и вся.
Ну и как вишенка на торте, он всегда был в Ла лиге лучше роналды, по всем показателям. И остаётся, так как чемпион снова 🤣
А выступая за Барсу он уже всем всё доказал, обыгрывая все лучшие клубы мира, разнося ворота всех и вся.
Ну и как вишенка на торте, он всегда был в Ла лиге лучше роналды, по всем показателям. И остаётся, так как чемпион снова 🤣