Мбаппе обошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1

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вчера, 23:01

Нападающий ПСЖ вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба в Лиге 1.

Мбаппе забил в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Теперь на его счету 114 голов в лиге за ПСЖ , Килиан обошел по этому показателю (113).

Больше голов за ПСЖ в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани – 138.

Также недавно Мбаппе впервые в карьере отдал 3 результативные передачи в одном матче.