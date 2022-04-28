Клопп имеет наивысший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля»

Сегодня «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.
Клопп выиграл 229 из своих 373 игр во главе «Ливерпуля» во всех соревнованиях (61,4 %) — самый высокий процент побед среди всех тренеров, которые провели у руля «красных» 50+ матчей.
С продажей Коутинью немыслимо фартонуло, и Юрген быстро вывел команду на новый уровень с Бэккером и ВВД. И владельцы неплохо тоже помогли. Так что взлет команды был стремительным. Но Гвардиол всё равно так не умеет
С продажей Коутинью немыслимо фартонуло, и Юрген быстро вывел команду на новый уровень с Бэккером и ВВД. И владельцы неплохо тоже помогли. Так что взлет команды был стремительным. Но Гвардиол всё равно так не умеет
В Дортмунде должны гордиться, что когда то он их тренировал, но время пришло и он ушёл в более сильный и статусный клуб.
В Дортмунде должны гордиться, что когда то он их тренировал, но время пришло и он ушёл в более сильный и статусный клуб.