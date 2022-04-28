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Клопп имеет наивысший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля»

вчера, 19:29

Сегодня «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Клопп выиграл 229 из своих 373 игр во главе «Ливерпуля» во всех соревнованиях (61,4 %) — самый высокий процент побед среди всех тренеров, которые провели у руля «красных» 50+ матчей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:14
И это с учётом в какие руины он пришел в начале. Великий.
С продажей Коутинью немыслимо фартонуло, и Юрген быстро вывел команду на новый уровень с Бэккером и ВВД. И владельцы неплохо тоже помогли. Так что взлет команды был стремительным. Но Гвардиол всё равно так не умеет
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Spartak_56 (раскрыть)
вчера в 22:14
Дортмунд дал толчок карьере Клоппа, но таким он стал только в Ливерпуле!
В Дортмунде должны гордиться, что когда то он их тренировал, но время пришло и он ушёл в более сильный и статусный клуб.
Spartak_56
Spartak_56 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:38
НЕТ ОН ЛЕГЕНДА ВЕЛИКОЙ БОРУССИИ ДОРТМУНД , А ПОТОМ УЖЕ ЛИВЕРПУЛЯ ,ЗАПОМНИ ЭТО НА ВСЕГДА.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:07
Клопп уже легенда Ливерпуля.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:03
Остальные по сравнению с ним просто физруки.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:53
Это правильно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:38
Юрген красавец))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:36
Так прикинул, если убрать первые 2 года правления, когда и команда была ни о чем, и к Юргену серьезного доверия не было(в плане материального насыщения), короче - если отнять первые неск лет становления клуба, то процент просто внекосмический получится
beefs
beefs
вчера в 19:34
Клопп глыба, так держать...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:33
Тренер-отец!
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