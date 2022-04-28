Клопп имеет наивысший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля»

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вчера, 19:29

Сегодня «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба .

Клопп выиграл 229 из своих 373 игр во главе «Ливерпуля» во всех соревнованиях (61,4 %) — самый высокий процент побед среди всех тренеров, которые провели у руля «красных» 50+ матчей.