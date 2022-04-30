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«Зенит» может стать чемпионом РПЛ уже сегодня

сегодня, 09:18

«Зенит» может досрочно завоевать чемпионский титул по итогам 26-го тура РПЛ.

Это произойдет, если сегодня питерцы обыграют «Локомотив», а «Динамо» уступит «Уралу».

С подробным регламентом турнира можно ознакомиться здесь.

«Зенит» может стать чемпионом РПЛ уже сегодня

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28 апреля
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:21
Не надо торопиться.
Caniggia
Caniggia ответ Чист (раскрыть)
сегодня в 12:50
Именно сегодня не станет, думаю, станет в 29-м туре.
diodert 158
diodert 158 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:29
В следующем туре Зенит играет с химками..
потом Спартак..
diodert 158
diodert 158
сегодня в 12:26
Рубин,Химки,НН и КС -выиграют и спартак в стыках...
...забыл,тогда же сразу рпл расширят до 18 команд...
протон
протон
сегодня в 12:19
Кто бы что ни говорил, а Зенит наверняка станет чемпионом.
Чист
Чист ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:55
не станет -на что надеешься не болею за Зенит ну надо трезво смотреть на вещи Зенит уже давно чемпион -конечно в жизни разные трагедий были не дай бог -
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:46
Не станет он сегодня! Динамо не проиграет Уралу.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:38
зачем чемп проводят, если победитель и так известен заранее!?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:14
Может стать, а может и не стать,смотрим игру!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:13
Это вряд ли.
berda2003
berda2003
сегодня в 10:10
это было ясно до начала чемпионата ...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:07
Половина,а то и больше участников этого сайта уже в сентябре-октябре были уверены в том, что Питерцы будут чемпионами, тут скорее интрига за вторые,третьи места!!! И такое уже не первый год, и не последний, вот так,у нас вот!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Не будем загадывать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:49
На открывашке надо спартачей порадовать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:41
Ни в этом, ни в следующем, ни позаследующем
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:30
Значит Умяров вкатит им )))
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:30, ред.
На Открытии зенит может и пролететь)...зачем так рисковать?)...мы же помним гол Кариоки)...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:27
Ну и флаг ему в руки.
makkie
makkie
сегодня в 09:27
А мне кажется в Зените захотят оформить чемпионство в следующем туре, на Открытии Арене.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:26
это случилось когда , БЮДЖЕТНУЮ трубу пустили
в эту чёрную болотную жижу и как в судейский корпус
протекли
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:22
Всё зависит от настырности Локо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:19
Это случится рано или поздно, но лучше немного попозже) Удачи москвичам сегодня))
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