«Зенит» может стать чемпионом РПЛ уже сегодня

«Зенит» может досрочно завоевать чемпионский титул по итогам 26-го тура РПЛ.
Это произойдет, если сегодня питерцы обыграют «Локомотив», а «Динамо» уступит «Уралу».
С подробным регламентом турнира можно ознакомиться здесь.
«Зенит» может досрочно завоевать чемпионский титул по итогам 26-го тура РПЛ.
Это произойдет, если сегодня питерцы обыграют «Локомотив», а «Динамо» уступит «Уралу».
С подробным регламентом турнира можно ознакомиться здесь.
потом Спартак..
потом Спартак..
...забыл,тогда же сразу рпл расширят до 18 команд...
...забыл,тогда же сразу рпл расширят до 18 команд...
в эту чёрную болотную жижу и как в судейский корпус
протекли
в эту чёрную болотную жижу и как в судейский корпус
протекли