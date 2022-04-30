«Зенит» может стать чемпионом РПЛ уже сегодня

1651299508

сегодня, 09:18

«Зенит» может досрочно завоевать чемпионский титул по итогам 26-го тура РПЛ .

Это произойдет, если сегодня питерцы обыграют «Локомотив», а «Динамо» уступит «Уралу».

С подробным регламентом турнира можно ознакомиться здесь.