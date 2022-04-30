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Лэмпард не хочет уходить из «Эвертона»

сегодня, 10:29

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард намерен продолжить свою работу в клубе.

Я очень предан своему делу, мне нравится в «Эвертоне», хочу продолжить работать здесь.

Недавно сообщалось, что боссы «Эвертона» не верят, что увольнение Лэмпарда исправит положение клуба. «Ириски» на данный момент находятся в зоне вылета АПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:15
Надо дать ему время
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:13
Ничего страшного, я помню, недавно один тренер остался в клубе АПЛ после вылета в Шип и обратно его поднял) Почему бы Лэмпсу не повторить его успех)

Ну а руководство "Эвертона" пусть иногда думает, они взяли тренера, который свой "Челси" построил с нуля в некоторой степени, играя за счет молодежки, а потом не справился с купленными топ-игроками, на место пожарника, который именно что не имеет время на строительство и должен справиться с готовыми игроками)) Фейспалм.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:07
В шипе поработаешь
ДСА
ДСА
сегодня в 12:35
Ну если вылетят, то выставят и так.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:17
Да оставайся уже .
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:49
Пусть остаётся.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:09
Ну молодец.
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