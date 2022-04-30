Лэмпард не хочет уходить из «Эвертона»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард намерен продолжить свою работу в клубе.
Я очень предан своему делу, мне нравится в «Эвертоне», хочу продолжить работать здесь.
Недавно сообщалось, что боссы «Эвертона» не верят, что увольнение Лэмпарда исправит положение клуба. «Ириски» на данный момент находятся в зоне вылета АПЛ.
Ну а руководство "Эвертона" пусть иногда думает, они взяли тренера, который свой "Челси" построил с нуля в некоторой степени, играя за счет молодежки, а потом не справился с купленными топ-игроками, на место пожарника, который именно что не имеет время на строительство и должен справиться с готовыми игроками)) Фейспалм.
Ну а руководство "Эвертона" пусть иногда думает, они взяли тренера, который свой "Челси" построил с нуля в некоторой степени, играя за счет молодежки, а потом не справился с купленными топ-игроками, на место пожарника, который именно что не имеет время на строительство и должен справиться с готовыми игроками)) Фейспалм.