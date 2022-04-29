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Филлипс отвергнет любое предложение от МЮ из-за преданности «Лидсу»

вчера, 23:26

Полузащитник Кельвин Филлипс этим летом откажется от любого предложения «Манчестер Юнайтед» из лояльности к «Лидсу».

По информации источника, «красные дьяволы» определили 26-летнего игрока ключевой летней трансферной целью, предложив за него 45 миллионов фунтов стерлингов.

Однако Филлипс чувствует, что не может предать болельщиков «Лидса», перейдя к их непримиримым соперникам, поэтому готов отвергнуть любое предложение.

Ранее появлялась информация, что «Астон Вилла» готова предложить «Лидсу» 60 млн фунтов за Филлипса.

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Вряд ли:) Филлипс свой в доску, так что если и уйдет, то точно не в МЮ:)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:31
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