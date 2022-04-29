«Лацио» может подписать хавбека «Челси» Лофтуса-Чика

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вчера, 22:22

«Лацио» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» , сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

26-летний форвард хавбек под руководством нынешнего тренера римлян Маурицио Сарри в лондонской команде в сезоне-2018/19. Наставник хотел бы снова видеть Рубена в своем составе.