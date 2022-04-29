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«Лацио» может подписать хавбека «Челси» Лофтуса-Чика

вчера, 22:22

«Лацио» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

26-летний форвард хавбек под руководством нынешнего тренера римлян Маурицио Сарри в лондонской команде в сезоне-2018/19. Наставник хотел бы снова видеть Рубена в своем составе.

Отмечается, что «Лацио» определил Лофтуса-Чика, которым интересовались и в АПЛ, в качестве потенциальной замены Сергею Милинковичу-Савичу, который может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен».

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:24
Даже не слышал о таком.
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