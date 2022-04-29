«Лацио» может подписать хавбека «Челси» Лофтуса-Чика

«Лацио» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.
26-летний форвард хавбек под руководством нынешнего тренера римлян Маурицио Сарри в лондонской команде в сезоне-2018/19. Наставник хотел бы снова видеть Рубена в своем составе.
Отмечается, что «Лацио» определил Лофтуса-Чика, которым интересовались и в АПЛ, в качестве потенциальной замены Сергею Милинковичу-Савичу, который может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен».