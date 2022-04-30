Левандовски отправляют в «Барселону». У «Баварии» уже куча кандидатов на замену

1651292845

вчера, 07:27

Или незаменим?

Роберт не видит перспектив в Мюнхене

Появившиеся еще в начале марта слухи об интересе «Барселоны» к Левандовски к концу апреля стали обрастать все большими подробностями. Теперь разные источники сообщают, что и сам поляк желает перебраться в Каталонию, а его агент уже оповестил об этом руководство мюнхенского клуба, в котором отпускать своего лидера не желают и готовы продлить с ним контракт.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Bild утверждал, что форварда удивил тот факт, что его клуб тянул с предложением о новом соглашении, поэтому он стал задумываться об уходе. Munich Abendzeitung ранее сообщил, что клуб не будет повышать зарплату Роберту, так как понес внушительные убытки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Запланированные расходы на трансферы и продление соглашений «Бавария» теперь считает слишком крупными.

Diario Sport же запустил информацию, что Лева якобы разочаровался в своих попытках выиграть «Золотой мяч» в составе своего нынешнего клуба и считает, что никак не возьмет этот приз вне зависимости от того, сколько голов забьет, и сколько трофеев с мюнхенцами завоюет. Поляк считает, что влияние «Баварии» в медиа значительно уступает другим топ-клубам, при этом его не интересуют варианты с продолжением карьеры в АПЛ , ПСЖ или «Реале» (из-за Бензема и Мбаппе, конечно же). Поэтому его выбор и пал на «Барсу».

Шансы, что Роберт покинет мюнхенцев уже этим летом теперь оцениваются как высокие, поэтому клубу понадобится замена. СМИ , как и всегда, изобилуют информацией.

Лука Йович («Реал»)

По самой свежей информации «Бавария» положила глаз на 24-летнего серба из «Мадрида». В текущем сезоне Лука сыграл лишь в 13 матчах Примеры за «сливочных» из 33 возможных, забив 1 гол. Кандидат на замену голевой машине, мягко говоря, сомнительный. Возможно, в нем видят перспективы, особенно на фоне опыта в Бундеслиге. В прошлом сезоне Йович играл за «Айнтрахт» на правах аренды. И переходил в мадридский клуб за 60 миллионов евро летом 2019-го как раз из франкфуртского коллектива. Стоит ли вообще рассматривать эту информацию от испанской прессы, каждый ответит себе сам. Скорее это замена для замены Левандовски.

Себастьен Аллер («Аякс»)

А вот эту кандидатуру стоит рассмотреть максимально серьезно, так как скорее всего, она наиболее вероятная. 38 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, 33 гола и 9 ассистов. 27-летний ивуариец поигравший за молодежки Франции действительно видится достойной заменой для поляка. Зрелый возраст, солидная статистика и опыт в еврокубках. На бумаге видится, что этот парень с ходу начнет клепать голы в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

По данным немецких источников, мюнхенский клуб уже связался с представителями Аллера, трансферная стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро. Сумма для «Баварии», которая перешла в эконом-режим, вполне адекватная. Поэтому Себастьена уже сейчас можно представлять в красной футболке баварцев.

Ромелу Лукаку («Челси»)

Дела у бельгийца в стане «синих» не пошли. Уже долгое время его связывают с возможным возвращением в «Интер» или с переходом в любой другой топ-клуб. «Бавария» не стала исключением. Журналист Кристиан Фальк утверждает, что мюнхенцы следят за Лукаку еще с момента его перехода в «Эвертон» (2014 год).

Однако, вполне ожидаемо, что трансфер маловероятен из-за стоимости Ромелу и его высоких запросов по зарплате. Переход может состояться лишь в том случае, если «Бавария» выручит с продажи Левандовски достаточную сумму, чтобы подписание Лукаку не стало разоряющим.

Патрик Шик («Байер»)

Очередной жизнеспособный вариант, вполне сравнимый с кандидатурой Аллера. 26-летний чех в этом сезоне забил 21 гол в Бундеслиге в 24 матчах. Контракт с леверкузенцами до лета 2025 года, а стоимость оценивается в 40 миллионов евро. В январе Патрик разразился лестными комментариями о Роберте, которого может заменить уже летом.

Очевидно, что Левандовски – лучший нападающий мира сейчас, и не только из-за голов, но и из-за работы на команду. Его игра стабильна уже 7 или 8 лет. И в совокупности это делает его лучшим нападающим на данный момент. Несмотря на то, что мы разные игроки, я, само собой, могу чему-то научиться у него. Когда я смотрю на него, мне становится интересно, как можно забивать столько голов. Я еще не нашел окончательного ответа на этот вопрос.

И другие...

Также с заменой Левандовски связывали Эрлинга Холанда, Харри Кейна, Тимо Вернера и Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Отмести эти варианты уже сейчас можно как минимум из-за стоимости. Разве что цена Вернера, которая почти за 2 года в «Челси» упала с 70 миллионов евро до 42, может выглядеть для мюнхенцев менее «кусачей».

Роберт хочет бодаться за «Золотой мяч» и дальше, и если по итогам этого сезона это уже вряд ли возможно из-за успехов Бензема, то на следующие розыгрыши турниров у поляка точно серьезные планы. А спотыкающаяся, но всё-таки возрождающаяся «Барселона» — неплохой вариант для таких амбиций. «Бавария» же, скорее всего, остановится на Аллере, уж слишком лаконичным видится такое подписание.