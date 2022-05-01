Жоржиньо готов к переходу в «Ювентус»

1651420305

01 мая 2022, 18:51

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Италии.

К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Ювентус». Утверждается, что хавбек дал свое согласие клубам на переговоры о трансфере.

Теперь «старой синьоре» придется сделать выгодное предложение «синим», чтобы эта сделка состоялась.