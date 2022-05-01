Жоржиньо готов к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в Италии.
К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Ювентус». Утверждается, что хавбек дал свое согласие клубам на переговоры о трансфере.
Теперь «старой синьоре» придется сделать выгодное предложение «синим», чтобы эта сделка состоялась.
Роналду прям разрывает 😁 забив 15 голов с игры)) да он старичок в том же СериАле забивал почти а каждой игре, по 29 и 31 гол за 2 сезона. Но в любом случае это единичный случай, да и Роналду это Роналду, к нему только уважение! И надеюсь, ещё долго будет играть в лучшей лиге мира.
Никаких стереотипов 😉 в СериАл едут доигрывать!) Общеизвестный факт. И это так. Могу ну ооооооооочень много примеров привести! А так же примеров того, как не нужные игроки той же АПЛ играют круто перейдя в СериАл (на уровне СериАла конечно же). Даже если взять двух воспитанников Челси, которые оказались не нужны нам проиграв конкуренцию были проданы, один Томори считается одним из лучших в Милане, а Абрахам тащит Рому своими голами. Ветеран Жиру. А вот один из лучших и дорогих игроков в истории Серии А, Лукаку, вернувшись в АПЛ ну обгадился мягко говоря, уже к середине сезона расплакался, как ему тяжело в Англии, ну естественно, если даже защитники аутсайдера Брентфорда и Уотфорда его съедали просто, от беспомощности начинал истерить на поле. А если взглянуть на статистику его выигранных воздушных единоборств, и потери мяча за сезон, то без слез и не взглянешь. Ну, второй ТОП клуб АПЛ не потянул (МЮ, Челси), это уровень его. Как Иммобиле, который уехал в Германи и Испанию провалился по полной, а вернувшись в Италию вновь стал забивать много)) Да реально куча примеров в общем есть.
Поняли мой возраст?) ну, ок 👌🏽 да ничего вы не поняли, таких как вы с 2007 года на Соккере (мой номер ID вам в помощь) я очень много повидал. Возможно вы спорили, но я не спорил, споры не для меня, факты, факты и только факты 🔥 В любом случае вы можете писать и думать всё, что угодно, это никем не запрещено.
В общем, удачи и успехов вам в жизни!
Роналду прям разрывает 😁 забив 15 голов с игры)) да он старичок в том же СериАле забивал почти а каждой игре, по 29 и 31 гол за 2 сезона. Но в любом случае это единичный случай, да и Роналду это Роналду, к нему только уважение! И надеюсь, ещё долго будет играть в лучшей лиге мира.
Никаких стереотипов 😉 в СериАл едут доигрывать!) Общеизвестный факт. И это так. Могу ну ооооооооочень много примеров привести! А так же примеров того, как не нужные игроки той же АПЛ играют круто перейдя в СериАл (на уровне СериАла конечно же). Даже если взять двух воспитанников Челси, которые оказались не нужны нам проиграв конкуренцию были проданы, один Томори считается одним из лучших в Милане, а Абрахам тащит Рому своими голами. Ветеран Жиру. А вот один из лучших и дорогих игроков в истории Серии А, Лукаку, вернувшись в АПЛ ну обгадился мягко говоря, уже к середине сезона расплакался, как ему тяжело в Англии, ну естественно, если даже защитники аутсайдера Брентфорда и Уотфорда его съедали просто, от беспомощности начинал истерить на поле. А если взглянуть на статистику его выигранных воздушных единоборств, и потери мяча за сезон, то без слез и не взглянешь. Ну, второй ТОП клуб АПЛ не потянул (МЮ, Челси), это уровень его. Как Иммобиле, который уехал в Германи и Испанию провалился по полной, а вернувшись в Италию вновь стал забивать много)) Да реально куча примеров в общем есть.
Поняли мой возраст?) ну, ок 👌🏽 да ничего вы не поняли, таких как вы с 2007 года на Соккере (мой номер ID вам в помощь) я очень много повидал. Возможно вы спорили, но я не спорил, споры не для меня, факты, факты и только факты 🔥 В любом случае вы можете писать и думать всё, что угодно, это никем не запрещено.
В общем, удачи и успехов вам в жизни!
СериАл менее интенсивный турнир это факт, и по факту слабее АПЛ, евротурниры последних лет тому лишь подтверждение. В Италии вами упомянутые ветераны Жиру и Джеко блистают...бегают, как юнцы. А ранее 37-39 летние Тони и Ди Натале становились лучшими бомбардирами СериАла. Да это по сути всегда так и было, многие ездили и ездят в Италию доигрывать.
СериАл менее интенсивный турнир это факт, и по факту слабее АПЛ, евротурниры последних лет тому лишь подтверждение. В Италии вами упомянутые ветераны Жиру и Джеко блистают...бегают, как юнцы. А ранее 37-39 летние Тони и Ди Натале становились лучшими бомбардирами СериАла. Да это по сути всегда так и было, многие ездили и ездят в Италию доигрывать.