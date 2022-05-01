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Жоржиньо готов к переходу в «Ювентус»

01 мая 2022, 18:51

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в Италии.

К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Ювентус». Утверждается, что хавбек дал свое согласие клубам на переговоры о трансфере.

Теперь «старой синьоре» придется сделать выгодное предложение «синим», чтобы эта сделка состоялась.

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Все комментарии
Darren K
Darren K ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 08:08
Вы как маленький мальчик во дворе моя команда лучше и тд! Будьте просто обьективны! Я не говорю что Серия А сильнее АПЛ, НЕТ! Но никаких 3 головы там и в помине нет! Судя по вашей логике Серия А это какой то днищенский турнир а АПЛ небожители! Минуточку Серия А одна из самых популярных лиг в мире! А по числу болельщиков с Юве Интером или Миланом сравняться только МЮ с Ливерпулем! Эти клубы уже давным давно имеют армию своих поклонников!
Darren K
Darren K ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 07:58, ред.
Лукаку не подходит под стиль и схемы Тухеля а не потому что плохой игрок! Абрахам и Томори были слишком молоды и теперь Челси кусает локти что отпустили так дешево! И не надо никаких 3 головы ничего этого нет! Вы как маленький судите по каким то только вам понятным стереотипам! Рещультаты в Еврокубках? А ничего что Клубы АПЛ с 2012 по 2018 лишь два раза еле доползали до полуфинала ЛЧ? Результаты в Еврокубках во многом зависит от удачи а не от силы! Не спорю АПЛ сильная лига, но в то же время сильно избалованная деньгами тоже! Многие игроки получив хорошие контракты теряют мотивацию и перестают прогрессировать! Не любите Серию А ваше дело, но не надо тут чушь нести и свое мнение выдавать за факты! И обновите немного инфу в го....е Серия А одна ищ самых молрдых лиг!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Darren K (раскрыть)
вчера в 05:59
Если сравнивать на сегодня и за последние годы, то АПЛ на 3 головы выше Серии А. Как уже сказал ранее, Еврокубки последних лет тому яркое подтверждение. И да, никто не утверждает, что это навсегда, в этой жизни нет ничего на - навсегда.
Роналду прям разрывает 😁 забив 15 голов с игры)) да он старичок в том же СериАле забивал почти а каждой игре, по 29 и 31 гол за 2 сезона. Но в любом случае это единичный случай, да и Роналду это Роналду, к нему только уважение! И надеюсь, ещё долго будет играть в лучшей лиге мира.
Никаких стереотипов 😉 в СериАл едут доигрывать!) Общеизвестный факт. И это так. Могу ну ооооооооочень много примеров привести! А так же примеров того, как не нужные игроки той же АПЛ играют круто перейдя в СериАл (на уровне СериАла конечно же). Даже если взять двух воспитанников Челси, которые оказались не нужны нам проиграв конкуренцию были проданы, один Томори считается одним из лучших в Милане, а Абрахам тащит Рому своими голами. Ветеран Жиру. А вот один из лучших и дорогих игроков в истории Серии А, Лукаку, вернувшись в АПЛ ну обгадился мягко говоря, уже к середине сезона расплакался, как ему тяжело в Англии, ну естественно, если даже защитники аутсайдера Брентфорда и Уотфорда его съедали просто, от беспомощности начинал истерить на поле. А если взглянуть на статистику его выигранных воздушных единоборств, и потери мяча за сезон, то без слез и не взглянешь. Ну, второй ТОП клуб АПЛ не потянул (МЮ, Челси), это уровень его. Как Иммобиле, который уехал в Германи и Испанию провалился по полной, а вернувшись в Италию вновь стал забивать много)) Да реально куча примеров в общем есть.
Поняли мой возраст?) ну, ок 👌🏽 да ничего вы не поняли, таких как вы с 2007 года на Соккере (мой номер ID вам в помощь) я очень много повидал. Возможно вы спорили, но я не спорил, споры не для меня, факты, факты и только факты 🔥 В любом случае вы можете писать и думать всё, что угодно, это никем не запрещено.
В общем, удачи и успехов вам в жизни!
Darren K
Darren K ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 мая в 22:02
Бегают как юнцы?😀 ну да стоячие столбы вдруг стали летать! Вы я вижу вообще сериал не смотрите зачем такие ложные мнения! Они стоят в штрафной и всегда стояли! А вот Рон в свои 37 играя в мертвом МЮ все еще разрывает АПЛ! Я понял ваш возраст ладно не буду спорить! Зачем воздух
Darren K
Darren K ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 мая в 21:56
Ну какие еще ди Натале или Тони это было уже давно! Может еще дель Пьеро вспомните! Я говорю про сегодняшний день! Доигрывать приезжали раньше и не надо судить по одному Жиру или Ибре, в АПЛ также полно стариков! Вы говорите стереотипами 10 летней давности, еще скажите скучно играют 1-0! На досуге немного освежите инфу для себя Серия А сейчас одна из самых молодых лиг, самый старый состав 28-29 лет! Я не припомню игрока из Сериала который уезжал в АПЛ и там ломался! А вот игроки из АПЛ в других лигах частенько ломаются! Я не спорю АПЛ сейчас посильнее будет но ненамного как вы думаете и это не навсегда! Скорости это причина прежде всего идеальных полей! Когда будут играть клубы АПЛ и Серии А в ЛЧ или ЛЕ, Внимательно посмотрите как играют англы, тяжело с гирями на ногах
Romeo 777
Romeo 777 ответ Darren K (раскрыть)
02 мая в 21:07
Так, к слову, у Азара за эти 2 сезона в Испании травмы большинство, были вне игр, на тренировках.
СериАл менее интенсивный турнир это факт, и по факту слабее АПЛ, евротурниры последних лет тому лишь подтверждение. В Италии вами упомянутые ветераны Жиру и Джеко блистают...бегают, как юнцы. А ранее 37-39 летние Тони и Ди Натале становились лучшими бомбардирами СериАла. Да это по сути всегда так и было, многие ездили и ездят в Италию доигрывать.
Darren K
Darren K ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 мая в 20:51
Откуда у вас такое мнение? Все это миф про интенсивность и прочее! В серии А может не так быстро бегают, но здесь дело в стиле и полях! В АПЛ такие поля идеальные что и старушки забегают! Жиру об этом говорил бегать в Англии намного проще и легче! В Италии свои трудности! Что то Бэйл или Азар уходили здоровыми в менее интенсивную Ла лигу и ломались
juvenale
juvenale
01 мая в 21:34
для Чи норм,для Европы слаб
Romeo 777
Romeo 777
01 мая в 20:07
Надеюсь, что правда и Ювентус заберёт черепашку. В менее интенсивном СериАле ещё «побегает».
A.S.A
A.S.A
01 мая в 19:36
Этот переход ожидал давно. Для Ювентуса это однозначное усиление, игрок созданный для Аллегри
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 18:54
Это будет вполне интересно.
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