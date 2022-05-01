Перехваленный середняк или будущий лидер сборной. Маунта пытаются выманить из «Челси»

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вчера, 15:06

О будущем молодого англичанина – на «Соккер.ру».

Маунт стал лидером «Челси»

Маунт является лучшим воспитанником «Челси» за много лет. Фрэнк Лэмпард прибыл из «Вест Хэма», как и Терри. И хотя Джон успел поучиться в школе «аристократов», в основе он дебютировал в 1998 году. Маунт появился на свет на год позже, он является представителем совсем другого поколения. Могущество эпохи Абрамовича строилось на трансферах, а собственная школа не давала «Челси» стольких лидеров, как привозили скауты.

Некоторые иностранцы – Салах, Де Брюйне и Лукаку в качестве главных примеров, не заиграли, зато Мэйсон, который с шести лет связал жизнь с «Челси», прижился, дождался наставника, который поверил в него в основе – Фрэнка Лэмпарда, и после прихода Тухеля не потерял хватку. Маунт забил 10 мячей в АПЛ – больше всех в команде, и отдал 9 голевых передач – опять же, лучший результат в «Челси». В середине сезона полузащитник мечтал о борьбе за чемпионский титул, но лондонский клуб отстал от фаворитов из Манчестера и Ливерпуля.

Параллельно идет дискуссия, подходит ли Маунт для серьезной борьбы? Он выиграл Лигу чемпионов, но героев на час встречали даже в таком серьезном турнире. Мэйсон выступает за сборную Англии – опять же, добился успеха, ведь сыграл в финале Евро-2020. Но не получилось потискать кубок, ушел с поля до финального свистка. Вместо него появился на поле Джек Грилиш, который из «Астон Виллы» попал в «Манчестер Сити». Возможно, Маунт тоже получит похожее предложение летом?

Клопп и Гвардиола остаются

Плохие новости для Тухеля и других наставников из английской лиги, но хорошие вести для «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Пока правительство Великобритании ищет покупателя для «Челси» — уже выбрали парочку, конкуренты и фавориты набирают очки в АПЛ чаще и разделят чемпионский титул между собой. Клопп уже продлил контракт, поскольку ему в Ливерпуле все нравится и подходит. Гвардиола на очереди, ведь у Хосепа полная поддержка «горожан».

В таких условиях два богатых клуба могут спокойно планировать будущее на пару лет наперед. Пока футболисты «Челси» не понимают, будет ли новый владелец таким же грамотным, как нынешний менеджмент, им приходят предложения о переходе в другие клубы. На Маунта точно выходили представители «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», но в двух случаях есть оговорки. У Клоппа теперь есть Луис Диас – колумбиец идеально вписался в схемы, вытеснил Жоту и Фирмино на скамейку, а Мане перешел в центр атаки.

У «Манчестер Сити» идут поиски идеального левого инсайда – Грилиш пока не прижился, а Стерлинг не всегда появляется с первых минут. Гвардиола традиционно тасует футболистов, в удобной для Маунта зоне играли не только Джек и Рахим, но еще один англичанин – Фоден. Сам Мэйсон в этом сезоне в составе «Челси» выходил строго под нападающим, но знаем из показателей Лукаку и Вернера – классическим форвардам с ним непросто. Хаверц неслучайно провел больше матчей в роли «ложной девятки», чем Ромелу и Тимо.

Мэйсон может уехать из Англии

Полузащитнику всего двадцать три года. У него такая роль, что даже «Бавария» может обратить внимание на англичанина, ведь Томасу Мюллеру много лет, может уйти. Разумеется, уход Маунта случится, только если новый босс «Челси» устроит распродажу, чтобы компенсировать часть вложенных в покупку средств. Контракт у Маунта до 2024 года, то есть трансферная стоимость падает. Но даже если он согласится на продление, это не гарантирует многолетнее сотрудничество.

Маунта могут позвать самые разные клубы. Понятно, что вряд ли его заберет к себе «Барселона» — хотя Хави всегда ищет людей, способных классно играть не в плей-офф Лиги Европы, а в главном турнире, куда каталонцы осенью вернутся. Мэйсон хорошо сыграл в ответном поединке против «Реала» — еще один аргумент для Переса. Мадридцы тоже присматривались к ребятам из АПЛ , хотя приезд Мбаппе уже спутывает карты, ведь у Килиана пограничная позиция.

Но Анчелотти прекрасно знает, что 35-й чемпионский титул «Реалу» приплыл в руки, а за тридцать шестой придется бороться. Полузащитники «сливочных» стареют, молодая кровь нужна постоянно. Вот только далеко не каждый англичанин в состав испанского гранда смотрелся круто. Зато есть еще один большой клуб, которому в последнее время не хватает крутой «десятки». Речь о «Ювентусе», за который, судя по всему, не собирается больше играть Дибала.

Англичане крайне нестабильные

Хорошо, что в молодом возрасте Маунт выдал два приличных сезона. Но в прошлом сезоне у него были спады. Сейчас голевые действия вперемешку с длительными периодами, когда не получается найти «Норвич», чтобы оторваться. Фанаты «Челси» признают, что Маунт может быть лидером и порой ведет игру, но это точно не футболист класса Эдена Азара на пике формы.

Молодых англичан много, они классно играют в футбол – чего стоит только близкий друг Маунта, хавбек Райс. Но одновременно все эти таланты не знают, где окажутся через год. В Бундеслиге Санчо был королем, после года в «Манчестер Юнайтед» ощущения, будто Джейдон в шаге от величия, больше нет. Маркус Рэшфорд – еще один принц без короны. И таких футболистов много. Даже великолепный Кейн пока лишь как Ширер, а не как Киган.

Такая у англичан карма – быть яркими. Но не каждый из них Чемберлен, чтобы играть длительную партию с самым грозным противником. Смелости Маунту на поле не занимать, но Бензема по сумме двух матчей его обошел. Мэйсон достаточно молодой, чтобы развиваться дальше, но если «Челси» ждут темные времена, то придется расставаться с самыми ценными футболистами. Непростые сезоны не исключены, ведь важнее ухода денег Абрамовича уход менеджеров вроде Тухеля, Чеха и Грановской. В таком случае не только Вернер, Канте или Лукаку подумают об уходе.

Маунту важно найти себе новый клуб, если примет такое решение, прямо сейчас. Один неудачный сезон – интересантов станет меньше, а новый контракт с «Челси» означает наценку, которую вряд ли кто-то покроет. Лондонцам выгодно сохранить Мэйсона, если планируют развиваться так, как в последние годы, и штурмовать вершину в ближайшие пару лет. А если скатываются туда, где бедняги из «Манчестер Юнайтед», то уход Маунта не удивит. Он является самым дорогим молодым футболистом. Не удивимся, если Азар вернется в «Челси» к новым владельцам, а Мэйсон попробует себя на новом месте.