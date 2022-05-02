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Наумов: «Зная энергию Сёмина, не сомневаюсь, что он хочет вернуться»

02 мая 2022, 17:34

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном возвращении в клуб тренера Юрия Сёмина.

В жизни всё возможно. Зная энергию Юрия Палыча, не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Он живчик! На месте не сидит. На месте РЖД я бы взял его главным тренером не команды, а клуба. Это для того, чтобы он работал над профессиональным мастерством всех тренеров: там пять команд, пять тренерских штабов!

Палыч бы ими занимался. Там очень много нюансов, о которых многие тренеры даже не подозревают. Это было бы здорово! У меня такая идея была ещё в 2010 году. Ему эта идея в общем-то нравилась, как и мне! Но я бы не вернулся! Даже если «Локомотив» чудом пригласит меня назад, я бы, конечно, не пришёл. Хотя у меня и остались самые добрые чувства к клубу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:55
Конечно, не приди в 2010 в клуб Смородская, вероятно, Палыч и не ушел бы с поста тренера. И не было бы этих метаний бесконечных, смен тренеров каждый год. Иначе всё было бы конечно
Цорн никогда этого не допустит. Будем ждать его ухода. А Палыч и в 80 даст жа́ру.
Бубнин
Бубнин
02 мая в 21:02
Это все подростковый задор и переоценка своих возможностей. С возрастом пройдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 20:31
Рад буду видеть Палыча на тренерской скамейке
ermak6848
ermak6848
02 мая в 19:06
Палыч - сезон, другой запросто справится..
stanichnik
stanichnik
02 мая в 18:30
Сёмину лучше на телевидение вместо Генича
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 мая в 17:54
Можно вечно смотреть на огонь и реку, и как летают туфли Палыча.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 17:38
Всё возможно.
dadrail
dadrail
02 мая в 17:35
Лучше бы Палыча в консультанты
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