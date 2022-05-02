Наумов: «Зная энергию Сёмина, не сомневаюсь, что он хочет вернуться»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном возвращении в клуб тренера .

В жизни всё возможно. Зная энергию Юрия Палыча, не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Он живчик! На месте не сидит. На месте РЖД я бы взял его главным тренером не команды, а клуба. Это для того, чтобы он работал над профессиональным мастерством всех тренеров: там пять команд, пять тренерских штабов!

Палыч бы ими занимался. Там очень много нюансов, о которых многие тренеры даже не подозревают. Это было бы здорово! У меня такая идея была ещё в 2010 году. Ему эта идея в общем-то нравилась, как и мне! Но я бы не вернулся! Даже если «Локомотив» чудом пригласит меня назад, я бы, конечно, не пришёл. Хотя у меня и остались самые добрые чувства к клубу.