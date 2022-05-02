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Булыкин: «Я был бы не против, если бы Сёмин вернулся в „Локомотив“»

02 мая 2022, 16:59

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о возможности остановить «Зенит».

Сёмин заявил, что он может прервать гегемонию «Зенита»? Много факторов, которые на это влияют. Надо многое сделать, чтобы Юрий Павлович прервал гегемонию. Думаю, больше зависит от клуба, чем от тренера: уровень игроков, бюджет, передряги, если они есть. Всё должно быть в одном ключе. Главное — грамотные специалисты в команде.

Я был бы не против, если бы Сёмин вернулся в «Локомотив», но не знаю мнения руководства. Также не знаю, как сам Юрий Павлович сейчас готов для такой интенсивной работы. Здесь много нюансов, которые должны сойтись воедино.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ stanichnik (раскрыть)
02 мая в 23:04
Лоськов там три матча выиграл по весне - не, такое нынешнему руководству клуба не нужно, убрали от греха подальше,)
ДСА
ДСА
02 мая в 19:32
Пока с Зенитом сложно спорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 18:37
Это будет лучшим вариантом
Caniggia
Caniggia
02 мая в 18:24
А Лоськов с Пашининым на что? Сколько им ещё ждать? Они уже показали, что готовы! Палыч - это пенсия, такова реальность!
1 984
1 984
02 мая в 17:39
Было бы интересно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
02 мая в 17:34
Нужны только деньги и их должно быть очень много, чтобы купить хороших футболистов и платить им большие зарплаты. А сейчас, с учётом всяких санкций, кроме Газпрома ни у кого их нет и поэтому вряд-ли кто сумеет составить конкуренцию в ближайшее время Зениту.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 17:32
Не надо Палычу это делать
drug01
drug01
02 мая в 17:26
Пожалуй все за!
stanichnik
stanichnik
02 мая в 17:24
Надо дать дорогу молодым, Лоськову надо доверить.
OzonMax
OzonMax
02 мая в 17:21
asraeil
asraeil
02 мая в 17:15
Может и не согласится
ermak6848
ermak6848
02 мая в 17:13
Мысль конечно Хорошая.
Но кто сейчас рулит в фк ДОКОМОТИВ...
shlomo2
shlomo2
02 мая в 17:09
Думаю, что Палыч мог бы помочь паровозикам
Ironigor
Ironigor
02 мая в 17:02, ред.
Можно конечно попробовать. Но думаю что это ничего существенно не изменит . Как бы я хорошо не относился к Палычу , но в сегодняшний момент времени он точно не будет уже той панацеей для возрождения Локомотива. Как мы видели его последний приход в Ростов , не только не изменил игру команды к лучшему, но Ростов начал даже ещё хуже выглядеть. Как говорится у каждого есть свой звёздный период в карьере. И у Палыча он тоже уже прошёл. И это реальность с которой нужно смириться. В душе мужчины всегда остаются пацанами , а подъём переворот на турнике уже не сделать !
Всем Добра !
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