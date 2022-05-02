Радимов: «Слуцкий сам может уйти из „Рубина“, как когда-то ушёл из сборной»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».
В Казани ситуация близится к критической. Такой проигрыш бьет по игрокам, легионеры покинули команду. Не получается создать команду из тех, кто пришел. Но, с другой стороны, лучше один раз проиграть 0:6… В этом году лихорадит команду. В том сезоне команда была в еврокубках, и это заслуга Слуцкого.
Судьба тренера? Руководство понимает проблемы и знает о них. Останется ли Слуцкий? Будет зависеть от команды. Но еще и от него будет зависеть. Тренер сам может сказать, что у него не получается и он хочет уйти, как было после Евро-2016. В итоге останется результат, для команды важно сохранить место в РПЛ. Стыковые матчи уже рядом. Осталось три тура, и не факт, что получится в них выиграть.
Ранее Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи».
В первом круге когда у Рубина был гораздо более сильный состав с Дрейером, Хвичей, корейцем, Хакшабановичем , команда не смогла обыграть паровоз на своём поле.
А тут выезд и состав слабый.
Я думаю терпение лопнет после поражения паровозам.
В первом круге когда у Рубина был гораздо более сильный состав с Дрейером, Хвичей, корейцем, Хакшабановичем , команда не смогла обыграть паровоз на своём поле.
А тут выезд и состав слабый.
Я думаю терпение лопнет после поражения паровозам.
Пиар тоже сделало свое дело. Журналистская братия, в лице некоторых отщипенцев из МатчТВ и не только, виноваты в крахе Рубина. Когда-то грозы Барселоны, Челси, Атлетико и др. И игроки команды не имеют право носить футболки Рубина. Безволие, отсутствие игровой дисциплины, кто в лес, кто по дрова.
Кажется меня пронесло)).
Пиар тоже сделало свое дело. Журналистская братия, в лице некоторых отщипенцев из МатчТВ и не только, виноваты в крахе Рубина. Когда-то грозы Барселоны, Челси, Атлетико и др. И игроки команды не имеют право носить футболки Рубина. Безволие, отсутствие игровой дисциплины, кто в лес, кто по дрова.
Кажется меня пронесло)).