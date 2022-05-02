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Радимов: «Слуцкий сам может уйти из „Рубина“, как когда-то ушёл из сборной»

02 мая 2022, 16:13

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».

В Казани ситуация близится к критической. Такой проигрыш бьет по игрокам, легионеры покинули команду. Не получается создать команду из тех, кто пришел. Но, с другой стороны, лучше один раз проиграть 0:6… В этом году лихорадит команду. В том сезоне команда была в еврокубках, и это заслуга Слуцкого.

Судьба тренера? Руководство понимает проблемы и знает о них. Останется ли Слуцкий? Будет зависеть от команды. Но еще и от него будет зависеть. Тренер сам может сказать, что у него не получается и он хочет уйти, как было после Евро-2016. В итоге останется результат, для команды важно сохранить место в РПЛ. Стыковые матчи уже рядом. Осталось три тура, и не факт, что получится в них выиграть.

Ранее Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:04
Слуцкий встрял конкретно, следующий тур с Локо, который Рубин 200 лет обыграть не может при разных тренерах и составах.
В первом круге когда у Рубина был гораздо более сильный состав с Дрейером, Хвичей, корейцем, Хакшабановичем , команда не смогла обыграть паровоз на своём поле.
А тут выезд и состав слабый.
Я думаю терпение лопнет после поражения паровозам.
от себя добавлю
от себя добавлю
02 мая в 21:34, ред.
Рубин уже болтается в стыке, до этого сняли тренеров которые были с командой гораздо выше. А сейчас что мешает? Страные дела творятся в клубе, а "Зевс" как воды в рот набрал, наверное госудаоственные дела прижали...
Остапчук 67
Остапчук 67
02 мая в 18:41
Будет смешно если он остаётся
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 18:17
Перспективы не самые радужные.
marut
marut
02 мая в 17:47
Посмотрим на развитие ситуевины
Caniggia
Caniggia
02 мая в 17:04
Не, Лёнька сам не уйдёт, пока не выполнит свою миссию - вывод Рубина в ФНЛ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 мая в 16:36
Скоморох, когда активно взялся за свой бэйкраунд, или, как там, тьфу ты..слова то какие!)). Петь, плясать, шутки в инсте я ещё тогда сказал, что все будет печально с "новым модным веянием". Физически команда выглядела слабо. Вся игра ставилась на индивидумах. Пришло время, когда играть команде через не могу, а ничего нет. Проблемы начались и при Хвичи, и при Деспоте. Так что на уход легиона некер стрелки переводить. Работать по 18 ч надо, как было при КББ. Дисциплина! Менталитет другой. То же самое было в сборной. Когда команда после УЭЛЬСа переп....сь в раздевалке.
Пиар тоже сделало свое дело. Журналистская братия, в лице некоторых отщипенцев из МатчТВ и не только, виноваты в крахе Рубина. Когда-то грозы Барселоны, Челси, Атлетико и др. И игроки команды не имеют право носить футболки Рубина. Безволие, отсутствие игровой дисциплины, кто в лес, кто по дрова.
Кажется меня пронесло)).
mihaluch
mihaluch
02 мая в 16:34
Кажется Лёня откудахтался.
beefs
beefs
02 мая в 16:16
по мужски нужно признавать свою слабость и уходить с достоинством...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 16:15
Лёня сам не уйдёт!
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