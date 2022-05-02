Радимов: «Слуцкий сам может уйти из „Рубина“, как когда-то ушёл из сборной»

Бывший капитан «Зенита» поделился мыслями о ситуации в «Рубине».

В Казани ситуация близится к критической. Такой проигрыш бьет по игрокам, легионеры покинули команду. Не получается создать команду из тех, кто пришел. Но, с другой стороны, лучше один раз проиграть 0:6… В этом году лихорадит команду. В том сезоне команда была в еврокубках, и это заслуга Слуцкого.