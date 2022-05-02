Колосков: «В новом сезоне Агаларов должен играть в топ-клубе РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о перспективах нападающего «Уфы» , который с 18 голами является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ .

На мой взгляд, в новом сезоне Агаларов должен играть в топ-клубе РПЛ . Думаю, так оно и будет, но странно, что за ним все еще не выстраивается очередь, никаких слухов про интерес клубов первой пятерки нет. Трудно сказать, почему это пока не происходит — по логике мы уже должны были слышать про предложения и возможный переход. Не знаю, в чем конкретно причина, возможно, просто ждут конца сезона, чтобы побольше на него посмотреть, убедиться.

Не думаю, что ему нужен еще один сезон, чтобы доказать, чего он стоит. Он уже лучший бомбардир РПЛ с отрывом и может быть полезен лидерам РПЛ своей результативностью. Тем более никто пока не знает, вылетит «Уфа» в ФНЛ или нет.