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Колосков: «В новом сезоне Агаларов должен играть в топ-клубе РПЛ»

02 мая 2022, 16:48

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о перспективах нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, который с 18 голами является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ.

На мой взгляд, в новом сезоне Агаларов должен играть в топ-клубе РПЛ. Думаю, так оно и будет, но странно, что за ним все еще не выстраивается очередь, никаких слухов про интерес клубов первой пятерки нет. Трудно сказать, почему это пока не происходит — по логике мы уже должны были слышать про предложения и возможный переход. Не знаю, в чем конкретно причина, возможно, просто ждут конца сезона, чтобы побольше на него посмотреть, убедиться.

Не думаю, что ему нужен еще один сезон, чтобы доказать, чего он стоит. Он уже лучший бомбардир РПЛ с отрывом и может быть полезен лидерам РПЛ своей результативностью. Тем более никто пока не знает, вылетит «Уфа» в ФНЛ или нет.

Какой клуб ему больше подойдет? Трудно сказать. Самое главное, чтобы тренер видел в нем перспективу и знал, как его использовать. Чтобы это была игровая покупка, а не на перепродажу. Так ничего не выйдет. Нужен взаимный интерес и желание работать. Повторюсь, он может укрепить любой топ-клуб РПЛ, а как там будет в итоге, посмотрим.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:00
Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб, вне зависимости от того, вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде.
Молодой,очевидно перспективный и забивной нападающий нужен многим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
02 мая в 17:59
Топ клубов нет, но есть один огромный денежный мешок
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
02 мая в 17:58, ред.
Переведу на русский язык его слова. "В новом сезоне Агаларов должен сидеть на лавке Зенита, чтобы не достался Спартаку, Локо, Динамо, ЦСКА. Это тактика Газпрома , основанная на не ограниченном доступе к госбюджету
Ironigor
Ironigor
02 мая в 17:58
Уфу ждёт падение в ФНЛ. Ну а Агаларова новая команда . Посмотрим куда всё таки попадёт парнишка. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
mihaluch
mihaluch
02 мая в 17:34
А разве в РПЛ есть топ-клубы?
sv_1969
sv_1969
02 мая в 17:34
Это он команду дал что ли?))
hаrut
hаrut
02 мая в 17:27
ну скажет так скажет Слава
beefs
beefs
02 мая в 17:20
правильно, а Уфу пора в ФНЛ...
Carl Lewis
Carl Lewis
02 мая в 17:19
Чтобы расти.
vinyardrip
vinyardrip
02 мая в 17:01
топ рпл))) я поржал. вперед к низу. Дайте пенсам яду. Они реально неадекватные
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 16:52
Если будет дальше забивать покупатели найдутся
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