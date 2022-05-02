Аршавин: «Рад, что гегемония „Зенита“ есть. В Петербурге все счастливы»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре клуба, рад гегемонии команды в РПЛ.
Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать свое место мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих – похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» – в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.
Ложка дегтя в этом сезоне – это Кубок? «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться.
В данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк, и она не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой.
Ранее футболист «Спартака» рассказал, как прервать гегемонию «Зенита».
Заладили одно и тоже...
Газпром и раньше был с Зенитом...и это не мешало ни ЦСКА..ни Спартаку...ни Локомотиву чемпионить.....
А теперь резко Газпром помешал....точнее "помог" им оказаться на итоговых 4-м...6-м...и 10-м местах....
На стороне искать причину своих неудач легче всего....только кому легче от этих оправдашек....
Заладили одно и тоже...
Газпром и раньше был с Зенитом...и это не мешало ни ЦСКА..ни Спартаку...ни Локомотиву чемпионить.....
А теперь резко Газпром помешал....точнее "помог" им оказаться на итоговых 4-м...6-м...и 10-м местах....
На стороне искать причину своих неудач легче всего....только кому легче от этих оправдашек....
Вот и сравните масштабы!
Вот и сравните масштабы!
Хм, ну если Ростову, Ахмату, финансирование перенаправить из Газпрома , в счёт уменьшения бюджета Зенита, то гегемония закончится сразу.
Хм, ну если Ростову, Ахмату, финансирование перенаправить из Газпрома , в счёт уменьшения бюджета Зенита, то гегемония закончится сразу.