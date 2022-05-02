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Аршавин: «Рад, что гегемония „Зенита“ есть. В Петербурге все счастливы»

02 мая 2022, 13:23

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре клуба, рад гегемонии команды в РПЛ.

Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать свое место мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих – похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» – в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.

Ложка дегтя в этом сезоне – это Кубок? «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться.

В данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк, и она не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, как прервать гегемонию «Зенита».

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
02 мая в 18:35
В Питере ДА...:)
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 17:57
Андрюхе залили глаза газорублями, ещё недавно шли нога в ногу с динамиками и получали пинка в еврокубках и кубке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ swed27 (раскрыть)
02 мая в 17:37, ред.
Здесь сошлись две "гегемонии". Это гегемония монополиста Газпрома, у которого горы денег и гегемония чиновника миллера, который распоряжатется бюджетным деньгами, как своими личными. И нечего фантазировать. Ленинградского футболв давно нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 16:05
Газпром...газпром...кризис...шмибис....
Заладили одно и тоже...
Газпром и раньше был с Зенитом...и это не мешало ни ЦСКА..ни Спартаку...ни Локомотиву чемпионить.....
А теперь резко Газпром помешал....точнее "помог" им оказаться на итоговых 4-м...6-м...и 10-м местах....
На стороне искать причину своих неудач легче всего....только кому легче от этих оправдашек....
bashnat013
bashnat013
02 мая в 15:40
Нет никакой гегемонии у какого-то Зенита уже и Зенита то нет там Газпром бегает на майке посмотрите что написано
BDA81
BDA81
02 мая в 15:00
Газпром,газпром,газпром )))) Скажем так Лукойл если бы хотел,мог тоже вкладываться, РЖД хотел бы тоже вкладывался бы,кто там ещё то. Динамо тоже не из бедных ,Казань вообще может баблом задавить как и Чечня . Вопрос получаеться не к газпрому товарищи , а к спонсорам клубов! Так что всё ваше нытьё переадресуйте в свои любимые клубы. В АПЛ тоже есть мешки и бедные. Но играют и не ноют как у нас.
makkie
makkie
02 мая в 15:00
Локальная радость в Петербурге и кризис всего российского футбола.
Вот и сравните масштабы!
ARMENIAN
ARMENIAN
02 мая в 14:26
если бы эти гегемоны в Европе блистали то вопросов было бы меньше. А так за счёт народных денег создали монополию и радуются...
Vladimir808
Vladimir808
02 мая в 14:16
Что надо изменить другим клубам?
Хм, ну если Ростову, Ахмату, финансирование перенаправить из Газпрома , в счёт уменьшения бюджета Зенита, то гегемония закончится сразу.
Cat01
Cat01
02 мая в 13:53
Знакомая радость... В ущерб футболу..
swed27
swed27
02 мая в 13:49
А может быть это гегемония Газпрома?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 13:34
Как он может так говорить?
stanichnik
stanichnik
02 мая в 13:26
Это вредит всему российскому футболу
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