Аршавин: «Рад, что гегемония „Зенита“ есть. В Петербурге все счастливы»

Бывший футболист «Зенита» , ныне работающий в структуре клуба, рад гегемонии команды в РПЛ .

Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать свое место мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих – похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» – в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.

Ложка дегтя в этом сезоне – это Кубок? «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться.

В данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк, и она не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой.