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Сёмин: «Мне надо вернуться. Только так можно прервать гегемонию „Зенита“»

02 мая 2022, 14:18

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что только он сможет прервать доминирование «Зенита», который в 4-й раз подряд выиграл золотые медали РПЛ.

Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

В чем «Локо» оказался сильнее в сезоне 2017/18? В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать? «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение.

Ранее и футболист «Спартака» рассказал, как прервать гегемонию «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:08
Юморнул немного Палыч, но так шутят только уверенные в себе люди. И из таких шуток порой рождаются реальные успехи. В плане понимания футбола он мэтр, без вопросов, не раз доказывал. Если финансовая ситуация позволит ему собрать нужных ему игроков то вполне может выстрелить
Если бы Локомотиву нужен был результат, то его бы сразу вернули. А так, каждый год меняется по президенту и 2 тренера.
Alice Tract
Alice Tract ответ neukomm (раскрыть)
02 мая в 23:30
Воу-воу-воу, палехче!!! Стадион построила посторонняя концессия за свои кровные и отдала в аренду нашему флагману за рупь в год чисто из любви к футбольному искусству авторства Миллера-Дюкова-Медведева и вегана-дрочуна-персидского жеребца... Все чисто, не покопаешься
neukomm
neukomm ответ Палыч82 (раскрыть)
02 мая в 23:19
Да никто не перечеркивает прошлого. Все с уважением относятся к Палычу. Только уходить надо во время и делать это красиво.
ABir
ABir
02 мая в 23:08
Шпалыча в Зенит на главного, это реальный шанс остановить гегемонию
Палыч82
Палыч82 ответ neukomm (раскрыть)
02 мая в 22:59
Ну Карпин там свой парень,) Семин, конечно, сейчас уже ничего не покажет нигде, его время прошло, новыми идеями не проникнется уже. Но в Ростове его конкретно слили, тут и к гадалке не ходи. Невозможно настолько фигово подготовить команду, что она будет лететь всем безнадежно, даж полулюбителям. А потом с уходом Семина сразу же забегали заиграли. А прошлое не перечеркнешь, плюсов было больше чем минусов.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
02 мая в 22:43
шотландский шампиньон тебя опередил Палыч
Ravshan878
Ravshan878 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
02 мая в 21:47
Эх дружище 🚂 не поможет. Давным давно шпалыча отправили на пенсию.
санек002
санек002 ответ Tostao (раскрыть)
02 мая в 21:24
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ И НЕ МАЛЫЕ ВЛОЖЕННЫЕ В ЛОКО ПОМОГУТ ОСТАНОВИТЬ ЗЕНИТ!
KTS222
KTS222 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 мая в 20:14
Ты меня уважаешь ?
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
02 мая в 20:01
.
Tostao
Tostao
02 мая в 19:54
Долог был футбольный век,
Как ЮрПалыч жжёг вдоль бровки,
Вдруг мы слышим:"I’ll be back!"
Это Сёмин после стопки.
pomor45
pomor45
02 мая в 19:39
Тревожно становится за Палыча.
Tostao
Tostao
02 мая в 19:34, ред.
Я знаю один способ для Шпалыча: Семин приходит в Зенит и разваливает его изнутри.
Но кто же его пустит?
vinyardrip
vinyardrip ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 мая в 19:27
Прёмвоздух играл сильней всех. Скоро переть будет нечего, вот там и посмотрим
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 19:23
Стаканом явно не обошлось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Rattlehead (раскрыть)
02 мая в 19:15
Пришли деньги - пошли результаты...
А где и как по другому ??
Бавария чемпионит реже чем Фортуна ??
Манчестер Сити до прихода шейхов за 130 лет - лишь 2 раза расчемпионился...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ dok66 (раскрыть)
02 мая в 19:00
Жилище североамериканских индейцев! Фиг вам! В стан заклятых врагов он никогда не пойдёт!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Василий 50 (раскрыть)
02 мая в 18:58
А оно будет когда-нибудь???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
02 мая в 18:57
Ну, будем посмотреть, как говорят в Одессе...
Garrincha58
Garrincha58
02 мая в 18:52
ты уже возвращался в Ростов и что они чуть не вылетели в ФНЛ пора бы уже угомониться
zooveterinar
zooveterinar
02 мая в 18:51, ред.
Семин молодец!! Ляпнул,так ляпнул!! Хорошо с юмором у ветеранов,а там кто его знает?!! Можно и попробовать!!! Локо вобще удивили тем,что выгнали серба!!!
lotsman
lotsman
02 мая в 18:38
Давай Палыч, возвращайся и наведи порядок.))
Василий 50
Василий 50
02 мая в 18:37
Интересно посмотреть на Зенит без Газпрома
akftm6nbhz2n
akftm6nbhz2n
02 мая в 18:35
Это просто шутка
neukomm
neukomm ответ OzonMax (раскрыть)
02 мая в 18:27
в Зените не воруют хреналиардами
Ну да, стадиончик-то баклан арену буквально за копейки построили. Что ты, что ты, никто ничего не крал
Rattlehead
Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 мая в 18:18
Баллады? Много Зенит навыигрывал без "Национального достояния"?
Любoмир
Любoмир
02 мая в 18:17
Наверное пошутил
Aleks Captain
Aleks Captain
02 мая в 18:03
Нужно закусывать!
berda2003
berda2003
02 мая в 17:56
решил заработать, как в ростове? дураков больше нет... пей потихоньку и смотри футбол, если ещё, что-то соображаешь... хотя, судя по заголовку, уже не соображаешь...
dok66
dok66
02 мая в 17:22
Палычу давно пора в Спартак . Он там точно будет востребован .
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