Сёмин: «Мне надо вернуться. Только так можно прервать гегемонию „Зенита“»

Бывший главный тренер «Локомотива» считает, что только он сможет прервать доминирование «Зенита», который в 4-й раз подряд выиграл золотые медали РПЛ .

Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

В чем «Локо» оказался сильнее в сезоне 2017/18? В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать? «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение.