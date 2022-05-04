Кроос: «Наверное, я бы не взял три Лиги чемпионов с „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Реала» рассказал, что в 2014 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Мне заранее стало известно, что МЮ хочет пригласить меня. И Мойес это подтверждал. Это был замечательный вечер с приятными людьми. Было много разговоров о перспективах «Манчестер Юнайтед», и это показалось мне убедительным. А еще мы говорили о личном. Мы узнали семью Мойеса и обсудили семейную жизнь.

В итоге все было согласовано, мы устно договорились о переходе. Следующий шаг – познакомиться с Манчестером. Переезд тогда не составил бы особого труда, у нас был всего один ребенок. Все могло случиться. Я не задумываюсь о гипотетических ситуациях. Да, это было близко. Я был одной ногой в «Манчестер Юнайтед». Однако все произошло иначе. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, – наверное, я бы не взял три Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».