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Кроос: «Наверное, я бы не взял три Лиги чемпионов с „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 13:39

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что в 2014 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Мне заранее стало известно, что МЮ хочет пригласить меня. И Мойес это подтверждал. Это был замечательный вечер с приятными людьми. Было много разговоров о перспективах «Манчестер Юнайтед», и это показалось мне убедительным. А еще мы говорили о личном. Мы узнали семью Мойеса и обсудили семейную жизнь.

В итоге все было согласовано, мы устно договорились о переходе. Следующий шаг – познакомиться с Манчестером. Переезд тогда не составил бы особого труда, у нас был всего один ребенок. Все могло случиться. Я не задумываюсь о гипотетических ситуациях. Да, это было близко. Я был одной ногой в «Манчестер Юнайтед». Однако все произошло иначе. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, – наверное, я бы не взял три Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:01, ред.
Так и Бейл тоже отказал, валлиец очень хотел в Реал. Все_таки статус Реала высокий, да и команда была на ходу. Хотя МЮ взял титул чемпиона АПЛ, но видимо статус Мойеса не позволял в полной мере убедить игроков, а Реал возглавил Анчелотти. Мойес только начинал в качестве тренера на топ уровне и в МЮ не получилось. Выбирать между Реалом и другиии командами всегда сложно, так было еще когда был галактикос 00-х. Да и действующего тренера забрать из такой команды сложно, если он сам не уйдёт.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:58
Теперь это можно сказать с точностью.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:01
Чего гадать то... Карьера сложилась дай Бог каждому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Так иногда бывает...
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