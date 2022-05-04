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Капу: «Завтра всё забудут, никто никогда больше не будет говорить о нас»

вчера, 13:22

Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу поделился эмоциями от вылета команды из Лиги чемпионов.

Мы начали игру так, как и планировали, забив быстрый гол. Мы выполнили это качественно, сегодня мы все играли с высокой интенсивностью, но что важнее, так это ритм – они играют таким образом каждые выходные, мы же не привыкли к этому. За это мы в итоге и поплатились. Хотели начать второй тайм так же, как и первый, но поняли, что не сможем этого, а оппонент использовал наши слабые стороны себе во благо.

Завтра всё забудут, никто никогда больше не будет говорить о «Вильярреале». Это было отличное приключение, в этом году мы нанесли «Вильярреал» на футбольную карту Европы. Мы смогли выбить несколько мощных команд и не сдались в матче с «Ливерпулем». Теперь нужно хорошо закончить сезон в Ла Лиге, чтобы вернуться в еврокубки в следующий раз.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:36
Хорошо пошумели в Европе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:18
Не ссы, фанаты не забудут вашу игру в этой ЛЧ!
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 14:04
фаны Баварии и Юве вас долго не забудут
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:57
Вроде прошлый полуфинал желтых помнят ...
ДСА
ДСА
вчера в 13:50
Шериф до сих пор помнят.
1 984
1 984
вчера в 13:38
Будут говорить про Ливерпуль. Впрочем, "воскресать" для красных не впервой.
shlomo
shlomo
вчера в 13:27
Хорошо Вы пошумели в Европе
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