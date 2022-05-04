Капу: «Завтра всё забудут, никто никогда больше не будет говорить о нас»

Полузащитник «Вильярреала» поделился эмоциями от вылета команды из Лиги чемпионов.

Мы начали игру так, как и планировали, забив быстрый гол. Мы выполнили это качественно, сегодня мы все играли с высокой интенсивностью, но что важнее, так это ритм – они играют таким образом каждые выходные, мы же не привыкли к этому. За это мы в итоге и поплатились. Хотели начать второй тайм так же, как и первый, но поняли, что не сможем этого, а оппонент использовал наши слабые стороны себе во благо.

Завтра всё забудут, никто никогда больше не будет говорить о «Вильярреале». Это было отличное приключение, в этом году мы нанесли «Вильярреал» на футбольную карту Европы. Мы смогли выбить несколько мощных команд и не сдались в матче с «Ливерпулем». Теперь нужно хорошо закончить сезон в Ла Лиге, чтобы вернуться в еврокубки в следующий раз.