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Ван Дейк: «Игрой после перерыва мы заслужили эту победу»

вчера, 08:28
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк охарактеризовал победу команды над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:2 и 5:2 по сумме встреч).

Первый тайм необходимо забыть. Ужасно работали с мячом. Быстрый гол нас взбудоражил, а также очень сильно помог сопернику. В итоге нам пришлось потрудиться. Во втором тайме мы сыграли превосходно. Очень быстро возвращали себе мяч, «Вильярреал» не мог справиться с нашей скоростью. Уверен, игрой во втором тайме мы заслужили эту победу.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:30
Первый тайм будет как наука на будущее.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:50
Взялись и с лихвой отыгрались.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:45
То что Ливерпуль в данном противостоянии своего не упустит, было ясно и после первого тайма. Слишком уж лихо играл Вильярреал. Вот только в финале такой номер не пройдет, играть надо собранно на протяжении всего игрового времени , будь то 90 либо 120 минут. Соперник будет серьезнее на порядок, так что отыграться может и не дать.
Ждем сегодняшнего полуфинала.
протон
протон
вчера в 08:30
Я даже и после 2-0 не сомневался что во втором тайме ливерпуль забьёт парочку.потому что в первом тайме подлодка сыграла на максимуме своих возможностей и второй тайм они просто функционально не потянули а Ливерпуль был свеж.все решила физика команд и уровень апл и ла лиги.реал это скорее исключение из правил и там есть свой уникум джокер бензема и вини.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:30
В полсилы не получилось...
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