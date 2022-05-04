Ван Дейк: «Игрой после перерыва мы заслужили эту победу»

Защитник «Ливерпуля» охарактеризовал победу команды над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:2 и 5:2 по сумме встреч).

Первый тайм необходимо забыть. Ужасно работали с мячом. Быстрый гол нас взбудоражил, а также очень сильно помог сопернику. В итоге нам пришлось потрудиться. Во втором тайме мы сыграли превосходно. Очень быстро возвращали себе мяч, «Вильярреал» не мог справиться с нашей скоростью. Уверен, игрой во втором тайме мы заслужили эту победу.