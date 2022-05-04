Невилл: «„Реал“ не знает, что такое сдаваться»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» предвкушает интересную игру в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Это тяжелейший матч для «Сити» в середине недели. Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — настоящее событие. На прошлой неделе команды уже встречались, однако ответная игра — это боксёрский поединок столетия в супертяжёлом весе.

«Реал» несколько раз спасался в текущем розыгрыше турнира. Думаю, это наибольшая сложность для Гвардиолы. Как бы хорошо ни выступал «Манчестер Сити», против них выйдет опасный зверь, который не умеет сдаваться. «Манчестер Сити» должен сыграть матч всей своей жизни на «Сантьяго Бернабеу».