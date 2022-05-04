Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Невилл: «„Реал“ не знает, что такое сдаваться»

вчера, 11:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предвкушает интересную игру в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Это тяжелейший матч для «Сити» в середине недели. Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — настоящее событие. На прошлой неделе команды уже встречались, однако ответная игра — это боксёрский поединок столетия в супертяжёлом весе.

«Реал» несколько раз спасался в текущем розыгрыше турнира. Думаю, это наибольшая сложность для Гвардиолы. Как бы хорошо ни выступал «Манчестер Сити», против них выйдет опасный зверь, который не умеет сдаваться. «Манчестер Сити» должен сыграть матч всей своей жизни на «Сантьяго Бернабеу».

Все новости
Вальверде: «Ещё один сумасшедший вечер»
Сегодня, 07:23
Каземиро: «Никогда нельзя сдаваться»
Сегодня, 07:21
Гвардиола: «После нашего забитого мяча „Реал“ всё время атаковал»
Сегодня, 07:16
Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: «Нас ждёт невероятный футбольный вечер»
Сегодня, 07:14
Каррера: «Хочу посоревноваться с „Зенитом“ в качестве тренера „Спартака“»
Вчера, 19:24
Бенатиа: «Было бы странно увидеть Дибалу в „Интере“»
Вчера, 16:53
Сортировать
Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 20:51
Это как в старом бородатом анекдоте
- повторяй: ты сильный!
- я сильный!
- ты матёрый!
- я матёрый!
- ты даже не знаешь что значит сдаваться!
- я даже не знаю что значит матёрый!
shlomo
shlomo
вчера в 12:23
Посмотрим кто будет сильнее
swed27
swed27
вчера в 12:22
Веселый матч будет
1 984
1 984
вчера в 12:14
Матч будет интересным.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:30
Когда матч начнется - узнает.
drug01
drug01
вчера в 11:25
Это очень важно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
Жду английский финал...
beefs
beefs
вчера в 11:20
зверя уже приручили...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Жду победу Реала!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 