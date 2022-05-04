Салах: «Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане»

Нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от концовки сезона.

Перед сезоном я всегда ставлю цели. Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать сезон. От себя я жду многого. По правде сказать, я никому перед сезоном не говорил об этом, но я поставил себе цель забить 40 голов и отдать 15 передач. Теперь нужно сосредоточиться на голах! Трент будет негодовать, если я сделаю больше голевых в АПЛ , однако я собираюсь бороться за все.