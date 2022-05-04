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Салах: «Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане»

вчера, 13:50

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от концовки сезона.

Перед сезоном я всегда ставлю цели. Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать сезон. От себя я жду многого. По правде сказать, я никому перед сезоном не говорил об этом, но я поставил себе цель забить 40 голов и отдать 15 передач. Теперь нужно сосредоточиться на голах! Трент будет негодовать, если я сделаю больше голевых в АПЛ, однако я собираюсь бороться за все.

В текущем сезоне во всех турнирах у Салаха 30 мячей и 15 голевых передач.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:31
Человек знает и делает.
Mangur
Mangur
вчера в 14:00
Это хорошо что знаешь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:59
Знать мало...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:53
Пока план не выполняется.
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