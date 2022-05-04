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Быстров: «Был бы Сёмин в „Локомотиве“, такого бардака не было бы»

вчера, 19:11

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в «Локомотиве».

С таким составом у «Локомотива» всё не в порядке. Они могут у кого-то выиграть, забив 3-4 мяча, а потом пять пропустить. Никогда не был таким «Локомотив». Мы привыкли видеть их наверху таблицы с каким-то стилем игры, сейчас у них никакого стиля нет.

Естественно, если бы Сёмин был во главе «Локомотива», такого бардака мы бы не видели. Сейчас футболисты, которые играли при других тренерах, были намного солиднее и играли намного увереннее.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 22:52
При Николиче мне Локомотив тоже нравился. При всей любви и уважении к Юрию Павловичу, но серб сейчас был бы актуальнее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
Ну так пусть зовут его назад в команду!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:41
С Цорном у руля точно нет.
multiscan
multiscan
вчера в 19:35
Ребята! Я несколько десятилетий болею за "Локо",уважаю "Цпалыча". Но ему уже 74 года! Он уже не потянет борьбы с молодёжью и легионерами у которых мозговые извилины в виде символов долларов и евро! Да и отток наиболее талантливых игроков за границу уже не остановим на уровне спортивных чиновников, которые спят и видят в этом свои лопающиеся от "зелени" кошельки.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:29
Тут согласен
Parovoznic
Parovoznic
вчера в 19:27
Всё пральна сказал)
протон
протон
вчера в 19:17
Когда алчные в клубе сидят падкие на деньги, там ангел тренер не поможет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Один Семин ничего не сделает....
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