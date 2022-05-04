Быстров: «Был бы Сёмин в „Локомотиве“, такого бардака не было бы»

Бывший футболист сборной России высказался о ситуации в «Локомотиве».

С таким составом у «Локомотива» всё не в порядке. Они могут у кого-то выиграть, забив 3-4 мяча, а потом пять пропустить. Никогда не был таким «Локомотив». Мы привыкли видеть их наверху таблицы с каким-то стилем игры, сейчас у них никакого стиля нет.

Естественно, если бы Сёмин был во главе «Локомотива», такого бардака мы бы не видели. Сейчас футболисты, которые играли при других тренерах, были намного солиднее и играли намного увереннее.