В «Зените» назвали цель на следующий сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях команды из Санкт-Петербурга на следующий сезон.

«Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов. Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат и потом будет год 100-летия клуба — это особая цель. Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии.