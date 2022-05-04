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В «Зените» назвали цель на следующий сезон

вчера, 15:42

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях команды из Санкт-Петербурга на следующий сезон.

«Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов. Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат и потом будет год 100-летия клуба — это особая цель. Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:55
Были бы деньги ,а елку мы и летом нарядим !
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:38
Цель ясная...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:19
Цель как цель,вполне себе осуществимая!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:06
Другой цели просто не придумать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:30
Всё логично.
protest58us
protest58us
вчера в 16:14
Главное в 100 летие не брать пример с одной Московской команды
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:03
Зениту повезло, что российские клубы исключили из еврокубков. Не придется в ЛЧ позориться, а потом оправдываться, что цели выйти из группы не было.
Futurista
Futurista
вчера в 15:53, ред.
Цель в прицеле...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:52
На 100 летие цель ясная.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:43
Вполне реальные цели
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