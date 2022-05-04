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Стрепетов: «„Зениту“ нужен новый Бирюков или Малафеев»

вчера, 17:26

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал слухи о том, что питерский клуб ищет нового вратаря.

Все кандидатуры – Ломаев, Лантратов, Адамов – очень серьезные. Но сказать, что они дотягивают до уровня супер-вратарей, пока не могу. Тот же Лантратов из «Химок» хорош фактурой, хорош на одиннадцатиметровых, но подойдет ли он «Зениту»? Каждый из этой тройки интересный, каждый имеет свои плюсы и минусы. Адамов – воспитанник школы «Краснодара», был всегда вторым за Сафоновым как в молодежной команде, так и в главной. Сейчас играет за «Сочи», манерой игры очень похож на Матвея. Видно, что одна школа. Но тут Семаку, в первую очередь, надо очень хорошо подумать, кого он видит в воротах «Зенита», как новый голкипер будет адаптироваться. Но любой из них очень яркий и может очень мощно заиграть в Петербурге.

Ярче ли, чем Кержаков? Перспективнее. Миша играет уже давно, опытный, а нам нужен игрок, который бы расцвел. Кержаков достиг своего пика, может быть, даже больше. А «Зениту» нужно, чтобы в команде появился, грубо говоря, еще один Бирюков, еще один Малафеев. Хотелось бы видеть в воротах лидера, а не просто хорошего вратаря. Чтобы он мог бы руководить обороной, выручал, а не просто играл, делал сейвы, радовал своей уверенной игрой.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:21
В Зените практически любой подойдёт вратарь.
dadrail
dadrail
вчера в 18:11
Согласен, воротничек нужен
Cat01
Cat01
вчера в 18:08
Нужен просто класный вратарь
beefs
beefs
вчера в 17:38
а воспитать не пробовали...
Futurista
Futurista
вчера в 17:29
Нового нет...берите что есть...старого Малафеева...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:27
Дааа, вратарь бы пригодился!
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