Стрепетов: «„Зениту“ нужен новый Бирюков или Малафеев»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал слухи о том, что питерский клуб ищет нового вратаря.

Все кандидатуры – Ломаев, Лантратов, Адамов – очень серьезные. Но сказать, что они дотягивают до уровня супер-вратарей, пока не могу. Тот же Лантратов из «Химок» хорош фактурой, хорош на одиннадцатиметровых, но подойдет ли он «Зениту»? Каждый из этой тройки интересный, каждый имеет свои плюсы и минусы. Адамов – воспитанник школы «Краснодара», был всегда вторым за Сафоновым как в молодежной команде, так и в главной. Сейчас играет за «Сочи», манерой игры очень похож на Матвея. Видно, что одна школа. Но тут Семаку, в первую очередь, надо очень хорошо подумать, кого он видит в воротах «Зенита», как новый голкипер будет адаптироваться. Но любой из них очень яркий и может очень мощно заиграть в Петербурге.

Ярче ли, чем Кержаков? Перспективнее. Миша играет уже давно, опытный, а нам нужен игрок, который бы расцвел. Кержаков достиг своего пика, может быть, даже больше. А «Зениту» нужно, чтобы в команде появился, грубо говоря, еще один Бирюков, еще один Малафеев. Хотелось бы видеть в воротах лидера, а не просто хорошего вратаря. Чтобы он мог бы руководить обороной, выручал, а не просто играл, делал сейвы, радовал своей уверенной игрой.