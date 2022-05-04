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Пайкин: «В России нужно создать альтернативные международные турниры»

вчера, 18:20

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о санкциях УЕФА в отношении России.

Необходимо предусмотреть проведение серии международных соревнований среди футбольных клубов из дружественных стран. Это стало бы реальным ответом на международную изоляцию российского спорта в целом и футбола в частности. Например, как известно, Российский футбольный союз разработал комплекс мер поддержки российского футбола. Ежегодно на развитие спорта РФС предлагает привлекать более 20 млрд рублей внебюджетных средств дополнительного финансирования.

Российские спортивные федерации должны проявить инициативу и выступить организаторами состязаний международного уровня. У нас для этого есть большой организационный опыт, вся необходимая материально-техническая база, а главное — спортсмены высочайшего класса. Министерство спорта совместно с федерациями должны приложить все усилия для организации ярких и зрелищных соревнований.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:49
Может и угомонятся, хотя маловероятно. Санкции могут и ослабить, но спорта, это коснется в последнюю очередь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:14
Солидные призовые привлекут любые команды....
Азия..., Юго-Восточная...
Через пол года, год все угомонятся....
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:32, ред.
Если проводить краткосрочные комммерческие турниры, то может кто-то и приедет, сербы например.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:22
"Это стало бы реальным ответом на международную изоляцию..." Дурдом из уст народного избранника, причём, по - видимому, очень далёкого от реальностей спорта вообще и футбола в частности. Зато отметился...
Cat01
Cat01
вчера в 19:11
Надо подумать?
протон
протон
вчера в 19:07
Только "дружественные" страны не отстраняли. Им эти чемпики "союзные" ни к селу ни к городу. Россия тут одна абсолютно. Кубок России - вот наш Еврокубок теперь минимум на год, а то и больше. Можно даже кубок таким же ушастым сделать, но из чистого золота и призовые победителю в 1 млрд. руб. Чтобы никакие команды не хиляли и играли основными составами. Тогда пойдёт дело. Из богатого набора произведений наших классиков найти мелодию мощную для гимна чтоб цепляла и норм будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Вряд-ли это поможет
beefs
beefs
вчера в 18:42
тот вопрос нужно тщательно разрабатывать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:41
Над этим высказыванием можно смеяться в комплексе или в деталях, мне, вот, например, понравилась фраза "Ежегодно на развитие спорта РФС предлагает привлекать более 20 млрд рублей внебюджетных средств дополнительного финансирования."

Какое еще у РФС может быть внебюджетное дополнительное финансирование? СМСками собирать будут?

Или вот это "У нас для этого есть большой организационный опыт, вся необходимая материально-техническая база, а главное — спортсмены высочайшего класса"

Это он про пустующий никому не нужный стадион в Саранске или про Дзюбу?)
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:25
Это ещё кто?
m5zvz9nbhp2y
m5zvz9nbhp2y
вчера в 18:24
Он просто ляпнул первое попавшееся
izrafel
izrafel
вчера в 18:24
разговор ни о чем
ДСА
ДСА
вчера в 18:23
Венесуэлу, Кубу пригласим...
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