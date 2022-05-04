Пайкин: «В России нужно создать альтернативные международные турниры»

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о санкциях УЕФА в отношении России.

Необходимо предусмотреть проведение серии международных соревнований среди футбольных клубов из дружественных стран. Это стало бы реальным ответом на международную изоляцию российского спорта в целом и футбола в частности. Например, как известно, Российский футбольный союз разработал комплекс мер поддержки российского футбола. Ежегодно на развитие спорта РФС предлагает привлекать более 20 млрд рублей внебюджетных средств дополнительного финансирования.

Российские спортивные федерации должны проявить инициативу и выступить организаторами состязаний международного уровня. У нас для этого есть большой организационный опыт, вся необходимая материально-техническая база, а главное — спортсмены высочайшего класса. Министерство спорта совместно с федерациями должны приложить все усилия для организации ярких и зрелищных соревнований.