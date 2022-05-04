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Червиченко: «Ваноли надо отправить домой — это моё однозначное мнение»

вчера, 16:27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

Ваноли надо отправить домой — это моё однозначное мнение. Человек абсолютно не справляется со своей работой. Даже если у «Спартака» будет успех в Кубке, то это будет не игровой успех, а подарок с небес. «Спартак» способен выиграть только за счёт удачи, везения, а не превосходства над соперником.

Что касается тренера, то у российских специалистов всегда идёт дополнение, которое должно найти общий язык с хозяевами клуба. Мне нравится Осинькин, но с ним работают люди, которые работали со «Спартаком», и там не всё проходило гладко. Мы почему-то думаем через призму: кого «Спартак» хочет, тот туда и пойдёт, но сейчас же совершенно другой «Спартак». Люди знают себе цену.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Надо дать время, тренерская чехарда надоела...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:13
Посыл понятен. Место Ваноли в команде ждут не дождутся десятки высококлассных выпускников Высшей школы тренеров, у которых руки чешутся потренировать "Спартак". Они, как неприкаянные, с посохом в руках бродят по просторам России в поисках работы и почему-то никак не найдут её. Интересно, в каком году ВШТ окончили Моуриньо, Клопп, Анчелотти, Гвардиола, никто из вас не скажет ?
Накир
Накир
вчера в 18:27
Ну ну.... посмотрим кого найдут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:19
На этой неделе слишком много Ваноли!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:56
Червь не решает эти вопросы а вот зарема уже ищет нового тренера на этот раз гадает на кофейной гуще.
ABir
ABir
вчера в 17:54
Куда Червиченко с его умозаключениями отправить?
Futurista
Futurista
вчера в 17:32
Однозначное мнение Червиченко никому неинтересно однозначно...
Cat01
Cat01
вчера в 17:07
Ещё рано, после Кубка
drug01
drug01
вчера в 17:06
Золотые слова?
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
Про Карьеру тоже говорили, что он тренеришка.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:53
Поддерживаю это мнение
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
надеюсь останется, хоть любви и не испытываю к игре, которой нет. но что он может выжать из толстого Промеса и деревянного Сани, или Максименко
beefs
beefs
вчера в 16:34
он еще не акклиматизировался а уже менять, выбирать нужно лучше...
1 984
1 984
вчера в 16:29
Это Зареме решать...
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