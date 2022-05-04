Червиченко: «Ваноли надо отправить домой — это моё однозначное мнение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в тренера «красно-белых» .

Ваноли надо отправить домой — это моё однозначное мнение. Человек абсолютно не справляется со своей работой. Даже если у «Спартака» будет успех в Кубке, то это будет не игровой успех, а подарок с небес. «Спартак» способен выиграть только за счёт удачи, везения, а не превосходства над соперником.

Что касается тренера, то у российских специалистов всегда идёт дополнение, которое должно найти общий язык с хозяевами клуба. Мне нравится Осинькин, но с ним работают люди, которые работали со «Спартаком», и там не всё проходило гладко. Мы почему-то думаем через призму: кого «Спартак» хочет, тот туда и пойдёт, но сейчас же совершенно другой «Спартак». Люди знают себе цену.