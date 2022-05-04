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Александр Мостовой — о лицензии тренера PRO: «Бумажки нет этой»

вчера, 15:13

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов возглавить московскую команду.

С радостью бы стал главным тренером «Спартака», но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:40
ну нет так и нет
МапС
МапС
вчера в 17:39
У нас только ленивый не получил сей документ.
Futurista
Futurista
вчера в 17:25
Эта бумажка не валяется на мостовой...учиться надо, Мостовой...
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 16:23
Без бумажки ты 96а... Хотя Мостовой и с бумажкой ей останется
ABir
ABir
вчера в 15:43
Это не бумажка, а документ, подтверждающий знания и умение предъявителя заниматься тренерской работой на высоком уровне. Языком-то проще мелить, чем учиться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:26, ред.
Мостовой является ходячим персонажем того плаксы из анекдота, который всем говорил, что ему не везет ни в чем. И стал он каждый день молиться, чтобы ему хотя бы в чем-нибудь повезло и Бог ему послал хотя бы выигрыш в лотерею. Молится каждый день один месяц, второй, третий...

На третий месяц раздается гром с небес и голос: "Да ты хотя бы лотерейный билет купи, идиот".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:16
Купи бумажку,сейчас всё можно купить! 😜
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