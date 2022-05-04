Александр Мостовой — о лицензии тренера PRO: «Бумажки нет этой»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов возглавить московскую команду.
С радостью бы стал главным тренером «Спартака», но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов возглавить московскую команду.
С радостью бы стал главным тренером «Спартака», но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь.
На третий месяц раздается гром с небес и голос: "Да ты хотя бы лотерейный билет купи, идиот".
На третий месяц раздается гром с небес и голос: "Да ты хотя бы лотерейный билет купи, идиот".