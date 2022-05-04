У Промеса родился четвёртый ребенок

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у нападающего Квинси Промеса родился четвёртый ребенок.
Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвёртого ребёнка – Нио Райдера Промеса!
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у нападающего Квинси Промеса родился четвёртый ребенок.
Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвёртого ребёнка – Нио Райдера Промеса!
Промес бомбардир не только на поле )))
Здоровья малышу и супруге, пусть Бог оберегает их и Квинси!
Промес бомбардир не только на поле )))
Здоровья малышу и супруге, пусть Бог оберегает их и Квинси!
🌹Супруге
🥃Антохе
🥧🍧🍫Детям
🍼Малышу
Всей Семье здоровья! 💪
🌹Супруге
🥃Антохе
🥧🍧🍫Детям
🍼Малышу
Всей Семье здоровья! 💪
Дитю мороженное, жене цветы, всем - здоровья!)
Дитю мороженное, жене цветы, всем - здоровья!)