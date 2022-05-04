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У Промеса родился четвёртый ребенок

вчера, 20:42

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у нападающего Квинси Промеса родился четвёртый ребенок.

Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвёртого ребёнка – Нио Райдера Промеса!

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Все комментарии
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сегодня в 03:25
Мои поздравления.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:27
Наши поздравления Антохе и его жене !
minai
minai
вчера в 22:27
Браво, Квинси! Назови его Спартак !
makkie
makkie
вчера в 21:55
С рождением ребёнка!
Промес бомбардир не только на поле )))
Здоровья малышу и супруге, пусть Бог оберегает их и Квинси!
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:54
Так и спешить некуда. Ночь в полном распоряжении. На нянек денег хватает. Никаких проблем нет. У семей заводчан с их бюджетами трудностей несоизмеримо больше.
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:33
😳Антоха молодец 👏
🌹Супруге
🥃Антохе
🥧🍧🍫Детям
🍼Малышу
Всей Семье здоровья! 💪
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:26
Здоровья малышу !
Сп62
Сп62 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 21:24
И когда только успевает?
Cat01
Cat01
вчера в 21:18
Всюду успевает....
Шуnя771
Шуnя771 ответ 6426p8vxezr7 (раскрыть)
вчера в 21:13
А что остается делать, если в футбол нет желания играть...?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:12
Умеет мастерски пробивать штрафные...)

Дитю мороженное, жене цветы, всем - здоровья!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:11
Должен белый?))
6426p8vxezr7
6426p8vxezr7
вчера в 21:01
Какой плодовитый негр
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:55
Такой хароший семья, а папа - барыга наркотой и понажевщик!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:54
блиин..сначала прочитал "..черный ребенок"..аж офигел)))) а так здоровья малышу!))
beefs
beefs
вчера в 20:45
поздравляем счастливого отца...
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