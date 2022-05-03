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Месси прилетел в Барселону и встретился с Бускетсом в баре Суареса

вчера, 20:05

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону.

ПСЖ предоставил Лео несколько дней отдыха, поэтому он прилетел в Каталонию. Аргентинец встретился со своим бывшим партнёром по «Барселоне» Серхио Бускетсом.

Месси, его супруга Антонелла Рокуццо, Бускетс и его жена Елена Галера посетили пляжный бар бывшего нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

Месси прилетел в Барселону и встретился с Бускетсом в баре Суареса

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Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 21:29
Месси единственный, кто лудит пиво, остальные на воде. Месси вообще пивандрий любит
112910415
112910415
вчера в 20:36
вот она, настоящая дружба
karnager
karnager
вчера в 20:34, ред.
Только в России что ли знают этикет и правила фото за столом - пустой стол не фоткают…
Futurista
Futurista
вчера в 20:27
Посидели по-мужски...с водой и пончиками)...
FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:25
исправили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:22
постели пляжный бар
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Может все же посетили ???
shlomo
shlomo
вчера в 20:17
Ну а что...можно и погулять
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 20:15
Вербовка двумя каталонскими симулянтами третьего))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:14
Кто из них галерка?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Пивка решил попить...
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