Месси прилетел в Барселону и встретился с Бускетсом в баре Суареса

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону.
ПСЖ предоставил Лео несколько дней отдыха, поэтому он прилетел в Каталонию. Аргентинец встретился со своим бывшим партнёром по «Барселоне» Серхио Бускетсом.
Месси, его супруга Антонелла Рокуццо, Бускетс и его жена Елена Галера посетили пляжный бар бывшего нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
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Может все же посетили ???
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Может все же посетили ???