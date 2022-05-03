Месси прилетел в Барселону и встретился с Бускетсом в баре Суареса

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вчера, 20:05

Нападающий ПСЖ прилетел в Барселону.

ПСЖ предоставил Лео несколько дней отдыха, поэтому он прилетел в Каталонию. Аргентинец встретился со своим бывшим партнёром по «Барселоне» .

Месси, его супруга Антонелла Рокуццо, Бускетс и его жена Елена Галера посетили пляжный бар бывшего нападающего «Барселоны» .