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Невероятный трюк от Месси и юбилей Кака. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 08:10
Месси и Кака
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:41
Я слышал, что подобное бывает с теми, кто за Сити болеет)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:40
Быстров конечно ничем не отличается от Петровича с соседнего подъезда.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:34
Месси не сдаётся, всё же хочет ещё один Золотой мяч.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:17
У Ройса есть видео, где фокусы с мячом посложнее. Но главное, что извлёк, это как же наши отличаются от иностранных футболистов. Зимняя рыбалка-это прекрасно, но вид Быстрова сразу напоминает о прозвище команды, где он играл.
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:02
Щас Кристина какое нибудь брыканье выдаст, так как за Месси всё повторяет 🤣
monah-10
monah-10
вчера в 09:05
Месси выдал конечно.
Elliada
Elliada
вчера в 08:26, ред.
Не знаю как у других, но у меня телеграм вместо изображения показывает белые квадраты. Почитал и не увидел
shlomo
shlomo
вчера в 08:24
Спасибо за такую подборку!!!!!!
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