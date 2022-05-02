Невероятный трюк от Месси и юбилей Кака. Как провели выходные известные футболисты

Собрали для вас самые увлекательные приключения футболистов за пределами полей.
Бывшему футболисту «Реала» Кака исполнилось 40 лет.
Стиляга дня. Футболист «Милана» Рафаэл Леау.
Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров сходил на зимнюю рыбалку.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери решил попробовать себя в роли актера.
А бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль показал навыки повара.
Девушка дня. Спутница хавбека «Лацио» Луиса Альберто.
Форвард каталонцев Мемфис Депай был в восторге от татуировки болельщика.
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс повторил прическу Эрлинга Холанда.
Легенда МЮ Рой Кин вспомнил молодость.
Нападающий «Реала» Карим Бензема порадовал поклонников новым стильным видео.
Милота дня. Нападающий МЮ Криштиану Роналду выложил фото со своей новорожденной дочерью.
Лидер ПСЖ Лионель Месси показал невероятные трюки. Фанаты гадают, реальные ли это кадры...
А защитник парижан Серхио Рамос показал свой новый танец.
Всем хорошей недели! Наслаждайтесь жизнью как Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе!