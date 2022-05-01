Дзюба проиграл спор Геничу, но повторил финт Газзаева. Пари – часть футбольной культуры

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вчера, 20:44

Клопп, Линекер и Роналду тоже азартные парни.

Роналду взял реванш у Фергюсона

Парочки голов не хватило молодому португальцу, чтобы весной 2006 года получить от сэра Алекса 50 фунтов. Спорили на количество мячей за определенный отрезок времени, и Роналду уступил. Но осенью поднял ставку до 400 фунтов в обмен на 15 мячей за весь сезон, и в результате шотландский миллионер проиграл португальскому. Впервые в карьере Криштиану забил более двадцати мячей, причем 17 штук в АПЛ . Фергюсон отдал долг, но больше с форвардом пари не заключал – понял, что родилась голевая машина. Спустя много лет Роналду снова в МЮ , хотя в этот раз боится, что его футбол не подойдет новому тренеру.

Луи Николлен и крашеные волосы

Когда сорок лет руководишь одним клубом, который поднял с самого низа, то для местных фанатов «Монпелье» становишься экстравагантным любимцем. Тучный Луи Николлен в молодости занялся сбором мусора – беспроигрышным бизнесом, позволяющим заводить полезные связи среди политиков. Параллельно Луи увлекался футболом, собрал огромную коллекцию маек легенд, почти 5 000 экземпляров, а самое главное – дожил до сенсационного чемпионства «Монпелье». Николлен обещал, что покрасит седые волосы в цвета клуба в случае победы в Лиге 1, и слово свое сдержал.

Газзаев не сбрил знаменитые усы

Как и во многих случаях, никто не заставлял спорить. Пари, как дуэли – пережиток прошлого, но если никому не стреляют в голову или в живот, то безобидный спор может не нести негатив, а лишь радовать. У тренера ЦСКА был шанс попасть в историю клуба не только победой в Кубке УЕФА , но и показать, что его мужское слово – закон. Газзаев обещал сбрить усы в случае победы в еврокубках, задачу команда выполнила, а наставник отказался.

Крыса на ужин после «ремонтады»

Французы любят выражение «если случится вот это, то съем крысу». Один из бывших футболистов «Марселя» жевал приготовленного грызуна после того, как Аспиликуэта – бывший игрок «Олимпика», получил вызов в сборную Испании, во что эксперт не верил. А вот мэр французского города Мон-де-Марсан обронил слова о съеденной крысе после разгрома «Барселоны» в Париже со счетом 0:4. Ставил на ПСЖ и уступил. Политику казалось, что ничем не рискует, но дальше был тот самый камбэк – 6:1. Знаменитая «ремонтада» в плей-офф ЛЧ привела мэра к ужину с крысиным мясом. Но французы не жарили одного из обитателей помойки на огне, а пользовались помощью шеф-поваров.

Комик почистил бутсы Эмилу Хески

Даже звезды футбола ухаживают за своей обувью – нормальное занятие для мужчины, но иногда такие обязанности надоедают. Тогда можно заключить спор, как сделал Хески. Бывший форвард «Ливерпуля», игру которого очень уважал Лобановский, доигрывал в «Болтоне». Скептик и британский комик Макгиннесс заявил, что если Хески выйдет на замену и забьет, то Пэдди лично почистит бутсы Эмила. В этом пари не было проигравшего – форвард отличился, комедиант приехал на базу любимого клуба, почистил бутсы и пообещал стирать одежду Хески, если он продолжит радовать голами.

Сальгадо в футболке «Барселоны»

Правый защитник «Реала» и форвард каталонцев Ривалдо устроили конкурс. Кто первым попадет в перекладину – тот победил, а проигравший надевает футболку принципиального соперника. Обладатель «Золотого мяча» оказался точнее. Сальгадо переоценил свои силы, Ривалдо невероятно техничный футболист. В результате Мичел позировал в «сине-гранатовой» футболке, а Ривалдо легко подарил фанатам «блаугранас» возможность потроллить «Реал». Интересно, а если бы Роналдиньо начал играть в ту же игру со звездами «сливочных», то какой был бы счет? Бекхэм и Зидан имели приличные шансы не уступить. Интересная идея, но ее сложно реализовать – многие звезды откажутся, ведь большой риск получить видео в футболке врага.

Линекер провел эфир в одних трусах

Гарри кокетничает, что пришлось пойти в спортивный зал, чтобы показаться на спортивном телеканале в одних трусах, ведь для своего возраста форвард всегда был в шикарной физической форме. Линекер также ничего принципиально не терял, когда ставил против любимого «Лестера» — публично не верил, что «лисы» сотворят сенсацию и станут чемпионами Англии. Но Раньери, Варди, Канте и Шмейхель удивили футбольный мир, прекрасный владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха отпраздновал победу в АПЛ , а затем бывший нападающий клуба Линекер вышел в эфир в одних трусах. Классический спор для телевидения, многие ведущие вынуждены были позировать в бикини, проигрывая похожие пари.

Клопп и пятьдесят евро Мхитаряну

Юрген предложил Левандовски по 50 евро за каждые десять голов на тренировках «Боруссии» Д, но быстро свернул лавочку – поляк начал хорошо зарабатывать, даже не выходя на поле в официальных матчах. Похожие условия, но уже на голы в официальных матчах, были у Юргена и Мхитаряна. Универсал из «Шахтёра» условился с главным тренером, что если после 30 первых ударов забьет семь мячей – получит пятьдесят евро. Сразу после того, как Генрих отпраздновал седьмой мяч за «Боруссию» Д, пошел за деньгами. Это ведь еще и момент единения команды – забрать у наставника купюру престижно и принципиально, потому что доказываешь ему, что ты лучше, чем думали.

Дзюба проиграл Геничу желание

По версии очевидцев, разговор Артема и комментатора слышали многие. Дзюба, как он любит – помним его баттл с Соболевым, подкалывал Сергеева, который из героя ФНЛ успел превратиться в голевого монстра в РПЛ . Генич заявил, что Иван забьет восемь голов за весь чемпионат, а Дзюба ему возразил. Дело было в день рождения Слуцкого, комментатор не был инициатором спора, а победу – желание, предложил тоже не сам Константин. История стала публичной с самого начала, Сергеев отнесся с юмором, никаких обид на Дзюбу у него нет. Генич выиграл и запросил шутливую победу – чтобы Артем надел футболку с просьбой к «Спартаку» «разбанить» комментатора, ведь вечными запретами выстелена дорога в ад.

Непонятно, что мешает Дзюбе после нового чемпионства «Зенита» выполнить желание в одном из оставшихся матчей. Сами «красно-белые» могли бы обыграть эту ситуацию в свою пользу. Непонятно, зачем безобидное пари на дне рождения превращать в скандал, но Артем отказался. Оказывается, даже Слуцкого приплел – друг форварда писал Геничу, что спорили строго на голы в составе «Крыльев Советов». Раздули нечто невероятное из пари, которые в футболе популярны и в основном не несут ничего плохого. Спортсмены, тренеры и фанаты – народ азартный, а в вопросе раздачи долгов надо быть как Ланнистеры. Запоминают ведь именно такие эпизоды.

Не стоит развлекательные истории воспринимать излишне серьезно, достаточно выполнить условия уговора. Для футбольных тренировок мелкие споры о попадании в перекладину или мячом в корзину – обыденная вещь. После чего многие игроки совершают кувырки, бегают вокруг поля или отжимаются. Конечно, ставка на прическу, усы или желание значительнее. Но и в этом случае лучше превратить все в невинную шутку, чем скандалить.