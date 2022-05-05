«Ньюкасл» интересуется российским форвардом

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вчера, 15:07

Форвард «Уфы» может продолжить карьеру в Англии.

Утверждается, что 21-летним футболистом минувшей зимой интересовался «Ньюкасл».

Впрочем, англичане не делали официального предложения, но активно присматривались к футболисту.

Не исключено, что летом «сороки» возобновят интерес к Агаларову.