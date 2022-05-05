Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» интересуется российским форвардом

вчера, 15:07

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в Англии.

Утверждается, что 21-летним футболистом минувшей зимой интересовался «Ньюкасл».

Впрочем, англичане не делали официального предложения, но активно присматривались к футболисту.

Не исключено, что летом «сороки» возобновят интерес к Агаларову.

Все новости
Слухи«Милан» уверен, что убедит «Лилль» продать Санчеша
Сегодня, 00:09
СлухиТен Хаг хочет заполучить в «Ман Юнайтед» Думфриса
Вчера, 23:11
Слухи«Боруссия» Д сделала предложение Дибале о контракте
Вчера, 17:33
Слухи«Вильярреал» нашёл замену Рульи
Вчера, 09:02
СлухиДва клуба заинтересованы в переходе Бернардески
04 мая
Слухи«Ницца» может выкупить права на голкипера ПСЖ
04 мая
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
С какого озеро полетела эта утка🦆?
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:58
думаю, что хорошая утка
BDA81
BDA81 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:12
Не могло, так как у него нет столько игр за сборную))
112910415
112910415
вчера в 17:58
не та политическая ситуация сейчас, в другое время могло бы что-то получиться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:50, ред.
Обычная практика хорошо поставленной селекционной работы - интересоваться всеми кто так или иначе проявляет себя.
Агенты естественно используют эту информацию как инструмент для поднятия стоимости услуг своего клиента.
"Барселона" тоже проявляла интерес к одному игроку: "Правда что футболист "N" подрезал кошелёк у своего товарища"?)) На этом всё и остановилось...)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:44
Скорее присматриваются!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:58
Шамиль решил подзаработать максимально много и начал пиар компанию....))
А че не ПСЖ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:40
Сомневаюсь, что это правда. Шейхи купят более звездного и дорогого форварда.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:13
По стопам Зинченко пойдет?) Скоро против реала в ЛЧ сыграет)
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:12, ред.
Я бы ещё поверил в то, что в Голландии или на худой конец в Турции заинтересовались Агаларовым, но АПЛ..., тут Газизов дал маху и столичные клубы вряд ли клюнут на эту уловку хитрого Шамиля.
Penokkio
Penokkio
вчера в 15:51, ред.
В эту хрень только сама больная голова Газизова (из которой этот слух и вышел) поверит. Никто и я подчеркиваю НИКТО из Англии не будет брать футболистов с российским паспортом из-за политической ситуации и общего настроя Великобритании. Это же очевидно
Alice Tract
Alice Tract ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 15:49
А у Газизова, кроме случайно выстрелившего Зинченко, вообще были такие успехи, за которые его превозносят едва ли ни как российскогого Райолу? "Удачные" сделаки по Урунову и Кокорину не в счет.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:32
Вряди Апл будет подписывать российских игроков
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:27
Как-то не верится.
Parma1972
Parma1972
вчера в 15:24
Ньюкасл как- нибудь обойдется, не в обиду Гамиду, рано ему в АПЛ
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:18
Очередным разводом Газизова пахнет))
ДСА
ДСА
вчера в 15:17
Если скажет, сто-то правильное политическое, тогда возьмут, если скажет неправильно - не возьмут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:14
Зашевелился Газизов и К° !
Начались рекламные пмиар ходы , вбросы , инсайды !
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:11
Думаю у Гамида могло бы получится
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:10
вот и из АПЛ утки прилетели
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 