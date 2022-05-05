«Ньюкасл» интересуется российским форвардом

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в Англии.
Утверждается, что 21-летним футболистом минувшей зимой интересовался «Ньюкасл».
Впрочем, англичане не делали официального предложения, но активно присматривались к футболисту.
Не исключено, что летом «сороки» возобновят интерес к Агаларову.
Агенты естественно используют эту информацию как инструмент для поднятия стоимости услуг своего клиента.
"Барселона" тоже проявляла интерес к одному игроку: "Правда что футболист "N" подрезал кошелёк у своего товарища"?)) На этом всё и остановилось...)
Агенты естественно используют эту информацию как инструмент для поднятия стоимости услуг своего клиента.
"Барселона" тоже проявляла интерес к одному игроку: "Правда что футболист "N" подрезал кошелёк у своего товарища"?)) На этом всё и остановилось...)