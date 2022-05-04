Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Астон Вилла» сомневается в необходимости выкупить Коутиньо

вчера, 09:36

«Астон Вилла» сомневается в целесообразности выкупа прав на полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у «Барселоны». Игрок не совершил ни одного результативного действия в 6 последних матчах АПЛ. До этого за 8 матчей он забил 4 раза и отличился голевыми передачами трижды. Футболист был арендован «львами» у «блауграны» в январе текущего года, цена выкупа составляет 40 миллионов евро. Интерес к Коутиньо проявлял и «Ньюкасл», однако на данный момент актуальность этого также под вопросом.

Контракт бразильца с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

Все новости
СлухиДва клуба заинтересованы в переходе Бернардески
Вчера, 23:21
Слухи«Ницца» может выкупить права на голкипера ПСЖ
Вчера, 22:29
Слухи«Милан» следит за Деулофеу
Вчера, 10:45
СлухиДибала близок к переходу в «Интер»
Вчера, 10:29
Тилеманс хочет в ЛЧ, гранды Англии и Испании готовы помочь. «Лестер» просит 40 млн евро
Вчера, 07:11Данил Бритвин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Роналду не видит смысла оставаться в МЮ. Без Лиги чемпионов ему станет скучно
03 маяВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:23
Сдал Коутиньо. Надолго его запала не хватило.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:02
Сломали совсем бразильца
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:18
Рано хоронить бразильца - мастерство, как говорится, не пропьёшь. А Вилле тоже не больно то пыжиться (понты кидать) следует! Кто там у них по классу близок к Коуту ? То-то и оно!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:55
Виллы сейчас командный спад и отсюда такие результаты, и Фелипе тут ни при чем....задачи клуба немного другие, там важно оставаться в АПЛ, раскрывать игроков и продавать их втридорого, а если между делом еще и в ЕК попайдутто вообще здоровово и было понятно что такой клуб не станет платить 40 млн € за игрока, которого позже не смогут перепродать за нормальные деньги....а то, что Коутиньо вообще перешол в Астон Виллу так это заслуга Стиви Джи....
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:59
Всё, парень опять стух? Как же так звезда Ливерпуля и всея АПЛ не заиграл ни в Барсе, ни в Баварии, ни в Астон Вилле. При чем без серьезных травм.
bashnat013
bashnat013
вчера в 09:40
Кто из Ливерпуля попадает в Барселону становится небоеспособным и падает в цене
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:37
Значит, не стОит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 