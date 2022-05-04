«Астон Вилла» сомневается в необходимости выкупить Коутиньо

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вчера, 09:36

«Астон Вилла» сомневается в целесообразности выкупа прав на полузащитника , арендованного у «Барселоны». Игрок не совершил ни одного результативного действия в 6 последних матчах АПЛ . До этого за 8 матчей он забил 4 раза и отличился голевыми передачами трижды. Футболист был арендован «львами» у «блауграны» в январе текущего года, цена выкупа составляет 40 миллионов евро. Интерес к Коутиньо проявлял и «Ньюкасл», однако на данный момент актуальность этого также под вопросом.

Контракт бразильца с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.