Дибала близок к переходу в «Интер»

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вчера, 10:29

Нападающий «Ювентуса» близок к переходу в «Интер». «Нерадзурри» готовы предложить аргентинцу контракт на 4 года и зарплату 6 миллионов евро за сезон. Футболист поменяет команду в качестве свободного агента.

Во многом данный трансфер может случиться благодаря тому, что «Интер» видит Дибалу одной из центральных фигур своего нового проекта, да и сам аргентинец хочет остаться в Серии А.