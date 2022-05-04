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Дибала близок к переходу в «Интер»

вчера, 10:29

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Интер». «Нерадзурри» готовы предложить аргентинцу контракт на 4 года и зарплату 6 миллионов евро за сезон. Футболист поменяет команду в качестве свободного агента.

Во многом данный трансфер может случиться благодаря тому, что «Интер» видит Дибалу одной из центральных фигур своего нового проекта, да и сам аргентинец хочет остаться в Серии А.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:56
Они все такие. Деньги на первом месте
juvenale
juvenale ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:19
что уже взял скудо?
juvenale
juvenale
вчера в 18:14, ред.
этой посредственности как раз там и место)))а учитывая куда переходит,значит и человек с говнецом
Rare Fish
Rare Fish ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 18:09
там сложно всё..приукрасили что по бабкам не сошлись..сратегию поменяли в клубе с прицеломна тренера нового типо Клоппа. Дибала возится с мячем , сейчас это ненадо никому..Раньше так Сивори играл один в один..те времена другие...конечно ему за глаза 6млн в интере, еще мымра его полюбому влияет на него ..она видимо не хочет из Италии уезжать ..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:10
За 6 он в Юве ее захотел быть. А в Интере согласен?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:45
А "Ювентус" при этом бесплатно отпускает Дибалу и берет с переплатой Влаховича, потому что для страйкера, который играет только на острие, 70 миллионов, конечно, перебор. У каждого свой бизнес))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:43
Хорошего игрока может урвать Интер. Да еще и свободным агентом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:11
Хороший вариант как для клуба так и для игрока....
Берут бесплатно игрока, а сами скорее всего продадут Мартинеса и все в шоколаде
Sadjon
Sadjon
вчера в 13:57
Удачи ему в Интере.....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:45
А не так давно 10 просил.
Муслим90
Муслим90 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Так они в курсе что Юве ему ничего не предлагает. Придется согласиться если хочет остаться в Италии.
Муслим90
Муслим90 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:59
Надо было в свое время соглашаться. Думал Юве предложит еще больше. А они наоборот из за травматичности Дибалы вообще не предложили нового контракта. Игрок то прекрасный только в последнее время много травм.
Муслим90
Муслим90
вчера в 12:56
Только не в интер.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:48
Дибала просто тряпка
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:46
Ну это правильно , кому он нужен в Ювентусе ?
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 12:30
Еще летом избавились
Elliada
Elliada
вчера в 12:29
Пока побеждал в Серии А Ювентус, был в Турине. Теперь Интер чемпион, решил туда идти
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:27
Скрестим пальцы, чтобы он точно ушёл из Юве.
Darren K
Darren K
вчера в 12:26
Ну и хорошо! Зачем менять такую воошебную солнечную страну как Италия, на дождливую и мрачную Англию! Многие игроки кстати не любят покидать Италию иза этого, предпочитая получать меньше но жить там! Лично я будь игроком никуда бы не рвался с Милана
swed27
swed27
вчера в 11:17
Вот это крутой поворот
1 984
1 984
вчера в 11:12
Надо договариваться.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 10:59
наемник переходит к наемникам. Поздравляю, фаны ЮВЕ, избавились от балласта и паразита
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:58
Господи, носились сколько с вечно молодым Дибалой, а теперь он просто уходит к основному конкуренту. Работа с ресурсами в "Юве", конечно, ужасная.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:40
Ну и ладно
dseh4h8tbkwh
dseh4h8tbkwh
вчера в 10:39
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:33
    На повышение собрался))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 10:31
    Маловато ему предложили, точно не больше, чем в Ювентусе.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 10:31
    Ну и хорошо.
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