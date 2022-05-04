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«Милан» следит за Деулофеу

вчера, 10:45

Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу интересен «Милану». В текущем сезоне испанец забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 игре Серии А, его контракт с командой из Удине истекает летом 2024 года.

Над трансфером работает технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который заинтересован в заключении данной сделки летом текущего года. Также сообщается, что «Удинезе» интересен игрок «Милана» Томмазо Побега, выступающий на правах аренды за «Торино». В этой связи возможен вариант взаимной сделки.

Ранее сообщалось об интересе к Деулофеу из Англии.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:28
Сбитый лётчик. Не нужен он Милану.
Португалтский Спортинг надо
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:57
Деулофеу уже был в Милане и ничем особенным не удивил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:43
В подзорную трубу
ДСА
ДСА
вчера в 11:32
Милан, как обычно, будет сбивать цену.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:11
Пусть следят
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:57
Ну интересно.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 10:57
Отдавать прогрессирующего Побегу, когда намечается кризис полузащиты, будет неправильно. Лучше уж обменять на Салемакерса или Кастильехо с доплатой.
Но Делофеу бы усилил «Милан». Он боец и как раз играет там, где у «Милана» лютая дыра.
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