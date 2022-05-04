«Милан» следит за Деулофеу

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вчера, 10:45

Полузащитник «Удинезе» интересен «Милану». В текущем сезоне испанец забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 игре Серии А, его контракт с командой из Удине истекает летом 2024 года.

Над трансфером работает технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который заинтересован в заключении данной сделки летом текущего года. Также сообщается, что «Удинезе» интересен игрок «Милана» , выступающий на правах аренды за «Торино». В этой связи возможен вариант взаимной сделки.

Ранее сообщалось об интересе к Деулофеу из Англии.