Кавазашвили: «Промеса хоть палкой выгоняй, он не уйдёт из „Спартака“»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о том, каких легионеров клуб должен сохранить по окончании сезона РПЛ .

Николсон достаточно хорошо вошел в команду, в основной состав, его нужно сохранить. А кто у нас еще из легионеров остался? Квинси? Его хоть палкой выгоняй, он никуда не уедет, потому что иначе в камере очутится. Так что Квинси уже наш, он будет сидеть до тех пор, пока его ногами вперед с песней не отправят домой. А больше и не за кого цепляться.

Бельгиец [Кофрие] сам может уйти, если захочет, но мы ничего от этого не потеряем. Француз [Жиго], видимо, ждал, когда Макрона изберут президентом, чтоб спокойно уехать. То, что болельщики его очень любят – это правда, но зачем от лучшего к худшему стремиться, когда на дороге можно сломать шею и очутиться там, где он больше никому не будет нужен? Объясню на примере Квинси. Он прекрасно играл четыре года назад, его обожали, он заработал большие деньги, уехал к себе, играл, допустил правонарушение и сбежал. Получается, от добра добро не ищут. Надо просто очень серьезно относиться к тому месту, где ты хорошо зарабатываешь, обеспечиваешь семью, свою дальнейшую жизнь. Надо держаться и здесь играть, у нас хорошо платят.