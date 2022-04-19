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Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорождённого сына

19 апреля 2022, 14:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».

Эту информацию сообщила пресс-служба «красных дьяволов». Причиной является смерть новорождённого сына Роналду.

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