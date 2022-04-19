Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорождённого сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Эту информацию сообщила пресс-служба «красных дьяволов». Причиной является смерть новорождённого сына Роналду.
|Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Эту информацию сообщила пресс-служба «красных дьяволов». Причиной является смерть новорождённого сына Роналду.