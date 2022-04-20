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Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

20 апреля 2022, 13:26
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 33-го тура Примеры против «Осасуны», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Причина пропуска игры валлийского игрока не сообщается.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл лишь в 7 матчах за «Реал», в которых забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле 9 апреля во встрече с «Хетафе» (2:0).

Недавно агент Бэйла сообщил, что Гарет покинет «Реал» по окончании сезона.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
20 апреля в 16:25
А все остальные он типа не пропускает?)
протон
протон
20 апреля в 16:23
Он и на поле не особенно помогает
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 14:44
Человек готовится к чемпионату мира.
NOVA
NOVA
20 апреля в 14:38
лучше уже писать что Бэйл не пропустит матч, так понятнее будет!! я вот думаю надо в футболе давно сделать: не платить игроку зп, если он не попадает в заявку, ну не считая травм или по семейным или болезни, так хоть стимул у игроков будет стремится попасть в заявку и соответственно хорошо играть, а так что играю получаю баблу и не играю тоже получаю бабло!!
David Young
David Young
20 апреля в 13:44
Не неожиданно.
David Young
David Young ответ Ravshan878 (раскрыть)
20 апреля в 13:43
Добрый день. Я не хозяин и не господин, но на такие вопросы отвечать уполномочен.

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Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 13:39
В Реале все расстроились...
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 13:29
Ничего страшного. Всего доброго.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 13:26
И без него должны справится
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