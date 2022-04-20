Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 33-го тура Примеры против «Осасуны», сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Причина пропуска игры валлийского игрока не сообщается.
В нынешнем сезоне Бэйл сыграл лишь в 7 матчах за «Реал», в которых забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле 9 апреля во встрече с «Хетафе» (2:0).
Недавно агент Бэйла сообщил, что Гарет покинет «Реал» по окончании сезона.
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Дело здесь в том что "использование транслита или нерусского языка (кроме английского, либо цитат)" является нарушением правила. Это есть в правилах сайта. Можете прочитать их здесь - https://www.soccer.ru/rules
Просьба добавлять хэштег вопрос_модератору в строке Хэштеги (та строка что ниже поля где Вы пишите комментарий) в случаях когда Вы хотите задать такого рода вопрос.