Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

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20 апреля 2022, 13:26

Вингер «Реала» пропустит матч 33-го тура Примеры против «Осасуны», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Причина пропуска игры валлийского игрока не сообщается.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл лишь в 7 матчах за «Реал», в которых забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле 9 апреля во встрече с «Хетафе» (2:0).

Недавно агент Бэйла сообщил, что Гарет покинет «Реал» по окончании сезона.